Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio bene nel test contro il Centro Volley Reggiano

Secondo allenamento congiunto della settimana per la formazione giallobiancoblù, che ha superato in quattro set le pari categoria del Centro Volley Reggiano, prossime avversarie in campionato, guidate da coach Federico Bonini.

Nuova tappa di avvicinamento alla prima giornata di campionato per la squadra di coach Matteo Capra, che ha chiuso positivamente l’allenamento congiunto contro il Centro Volley Reggiano, imponendosi per 4-0. Questi i parziali: 25-20, 25-20, 25-19, 25-22.

Il precampionato di They e compagne proseguirà domani, domenica 27 settembre, con la partecipazione al secondo “Torneo Città di Pavia”. Le giallobiancoblù saranno impegnate insieme alle padrone di casa dell’Universo in Volley, al Progetto Volley Valtellina e Valchiavenna e al Volley Torbole Casaglia, avversaria in semifinale.

Il programma del secondo “Torneo Città di Pavia”

Squadre partecipanti: Universo in Volley, Pallavolo San Giorgio Piacentino, Volley Torbole Casaglia e Progetto Volley Valtellina e Valchiavenna.

Semifinali – ore 10.30

Campo centrale, PalaRavizza: Pallavolo San Giorgio Piacentino – Universo in Volley

Pallavolo San Giorgio Piacentino – Universo in Volley Nuovo Palazzetto: Universo in Volley – Progetto Volley Valtellina e Valchiavenna

Finali

Finale 3° posto: ore 15.00, presso il Nuovo Palazzetto

ore 15.00, presso il Nuovo Palazzetto A seguire: finale 1° posto