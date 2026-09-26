Schianto tra un’auto e una moto, in sella un ragazzo e la sorella di 12 anni rimasti feriti

Incidente in via Pietro Cella, dove un’auto e una moto si sono scontrate. Sulla due ruote viaggiavano un ragazzo di 20 anni e la sorella di 12: entrambi sono rimasti feriti, ma fortunatamente le loro condizioni non sarebbero gravi.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Per cause in corso di accertamento, la moto sulla quale viaggiavano i due fratelli si è scontrata con un’auto condotta da una donna.

Dopo l’impatto il 20enne ha perso conoscenza, facendo inizialmente temere conseguenze particolarmente serie. Momenti delicati anche per la sorella di 12 anni, rimasta con i capelli impigliati tra i raggi della ruota.

Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per prestare assistenza nelle operazioni successive all’incidente.

Nonostante la forte preoccupazione iniziale, fortunatamente nessuno dei due fratelli avrebbe riportato ferite gravi.