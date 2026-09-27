Kickboxing – Layla El Hayek (Yama Arashi) sul trono iridato Juniores di PointFight

Missione compiuta e “trono” conquistato. Impresa iridata per Layla El Hayek, portacolori della Yama Arashi sul tetto internazionale di PointFight in maglia azzurra ai Mondiali WAKO Youth di kickboxing a Jesolo riservati alle classi under 18.

Nello specifico, nella categoria Juniores al limite dei 70 chilogrammi (16-18 anni), Layla è salita sul gradino più alto del podio con un cammino fatto di pazienza e determinazione a braccetto. Austria eliminata al primo combattimento, Norvegia estromessa al secondo, mentre in semifinale la El Hayek ha piegato un’atleta greca approdando alla finalissima. Spinta anche dal tifo italiano nella rassegna “di casa”, la portacolori della Yama Arashi ha saputo superarsi battendo la forte campionessa inglese.

Già azzurra ai Mondiali di Budapest 2024 e agli Europei in Italia dello scorso anno (conquistando due bronzi nel Point Fight e nel Light Contact), in questa rassegna Layla si è superata, non demordendo dopo un infortunio in preparazione e proseguendo, seppur con lavoro differenziato, per arrivare pronta all’appuntamento più importante.

“Il suo è stato un Mondiale tutto in crescendo. La finale è stata in sostanziale parità, poi un calcio al viso dell’inglese da due punti ha gelato lo staff azzurro. Layla però non si è data per vinta e negli ultimi 20 secondi ha rimontato riuscendo a chiudere con un buon margine. L’oro è fonte di sodddisfazione per lei, per il team azzurro e per la Yama Arashi; è stata una vittoria voluta e meritata”.

Ottavi di finale negli Juniores fino ai 69 chilogrammi per Carlo Taglia sfiorando i quarti cedendo con il campione greco dopo aver eliminato il norvegese. Buone prestazioni, infine, non sono bastate a Susanna Sverzellati (Juniores) e ad Alessandro Rocco (Old Cadets), sconfitti da avversari più esperti.