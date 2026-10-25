Fiorenzuola – Rovato LIVE dalle 14:30 su RadioSound

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Il Fiorenzuola di mister Villa affronta lo scontro diretto contro il Rovato di mister Terletti con l’obbligo di trovare la prima vittoria del proprio campionato.
La Cronaca del match
Le Formazioni
FIORENZUOLA: ROVATO:
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