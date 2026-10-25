Fiorenzuola – Rovato LIVE dalle 14:30 su RadioSound

25 Ottobre 2026 Nicola Giancaterino Calcio, Calcio dilettanti, Notizie, Sport
Fiorenzuola - Rovato

Segui Fiorenzuola – Rovato LIVE, dalle 14:30, con gli aggiornamenti su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Villa affronta lo scontro diretto contro il Rovato di mister Terletti con l’obbligo di trovare la prima vittoria del proprio campionato.

La Cronaca del match

Le Formazioni

FIORENZUOLA:
ROVATO:

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover