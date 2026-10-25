Pro Palazzolo – Piacenza LIVE su RADIO SOUND fm 94.6 dalle 14:30

I biancorossi vogliono ripetere la bella prova di sette giorni fa. Non ci saranno Taugourdeau, Sereni e Ferri. I locali, che negli ultimi anni sono stati bestia nera per i nostri colori, arrivano al match dopo due sconfitte consecutive e con la voglia di rifarsi, gli ospiti con la necessità di prendersi il bottino pieno per restare agganciati al treno di vetta.
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La probabile formazione
Piacenza (4-4-2). Bruno; Putzolu, Milani, Bakayoko, Mazzantini; Tremolada, Mazzaglia, Poledri, Rrapaj; Mustacchio, Raffini . All. Franzini
Arbitro: Giuliano Kumbulla (Verona)
Ass. 1: Giacomo Scorrano (Lecce)
Ass. 2: Stefano Yu (Treviso)