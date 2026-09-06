Fiorenzuola – Scanzorosciate 0-3: esordio amaro per i rossoneri di Araldi. Il tecnico: “Non possiamo permetterci 25 minuti finali così mai più” AUDIO

E’ un brutto esordio quello del Fiorenzuola di mister Araldi che perde 0-3, in casa, contro lo Scanzorosciate. Reti di Pelamatti e Chiossi per gli ospiti con, nel mezzo, l’autogol di Agogliati. Sconfitta meritata per i rossoneri che ora sono attesi da un derby ancor più complicato, contro il Nibbiano, alla seconda di campionato.

Tra poco le parole del mister

La cronaca del match

Primo Tempo (0-0)

2′ primo tiro in porta degli ospiti con Pelamatti che riceve in area, si gira ma calcia troppo debolmente, nessun problema per Libertazzi

8′ prima occasione per i rossoneri con Gallo smarcato da una bella azione del Fiorenzuola: posizione difficile per prendere lo specchio col mancino, pallone alto

14′ ci prova Cazzaniga dal limite: pallone centrale bloccato dal portiere

18′ Pelamatti difende il pallone in area e non riesce a superare Libertazzi, si rimane 0-0

23′ altra ripartenza guidata da Angeloni, il pallone allargato per Moraschi che calcia davanti a Libertazzi ma non riesce a superarlo: bella respinta del portiere rossonero

35′ Moraschi va vicino al gol con un gran destro dal limite diretto all’incrocio: gran parata di Libertazzi e altra occasione sempre per il 7 ospite che va a botta sicura su una ribattuta, miracoloso l’intervento di Fontana

37′ primo cambio per i rossoneri: dentro Bertelli per Pampaloni che è apparso molto in difficoltà

41′ grandissima occasione per il Fiorenzuola: Bertelli mette davanti alla porta Cazzaniga che non riesce a superare Colleoni

43′ palla in avanti per Formato lanciato da Ferretti: conclusione alta per il 9 rossonero

47′ occasione per Grassia su calcio d’angolo, devia di testa fotunatamente alto sopra la traversa

Secondo Tempo (0-3)

51′ cross dalla destra di Ferretti, il pallone sfiora la traversa della porta ospite

60′ cambio per il Fiorenzuola: dentro Agogliati per Barozzini

63′ brutto pallone perso da Ferretti che favorisce la ripartenza dello Scanzorosciate con Angeloni che calcia col destro, troppo centrale blocca Libertazzi

65′ vantaggio ospite con Pelamatti che, su lancio lungo, difende molto bene il pallone contro Fontana e Marcaletti e batte Libertazzi, 0-1 ospiti e Fiorenzuola costretto ad inseguire

67′ Bertelli spreca una grande occasione dal limite dell’area piccola: non riesce a ribadire in porta e a trovare l’1-1

68′ triplo cambio per lo Scanzorosciate: dentro Valenti, Carminati e Bono per Basani, Angeloni e Moraschi

72′ dentro Dellagiovanna per Marcaletti nelle fila del Fiorenzuola

77′ cambio per il Fiorenzuola: dentro Tzvetkov per Cazzaniga

79′ dentro Coly per Pelamatti nello Scanzorosciate

81′ altro cambio per il Fiorenzuola: dentro Deimichei per Ferretti

90′ autogol di Agogliati che interviene su cross dalla sinsitra dello Scanzorosciate e mette il pallone nella propria porta. Rete che, quasi sicuramente, chiude qui il match

96′ terzo gol degli ospiti con Chiossi che chide al volo con il destro e supera Libertazzi. Partita chiusa

Finisce qui la partita: rossoneri sconfitti all’esordio dallo Scanzorosciate che passa col punteggio di 0-3 al Pavesi.

Le Formazioni

FIORENZUOLA (3-5-2): Libertazzi, Agnelli, Fontana, Marcaletti, Ferretti, Cazzaniga, La Vigna, Pampaloni, Barozzini, Formato, Gallo. All. Araldi

SCANZOROSCIATE (3-4-2-1): Colleoni, Oppizzi, Grassia, Regonesi, Sandre, Dieng, Chiossi, Basani, Moraschi, Angeloni, Pelamatti. All. Delpiano