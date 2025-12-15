Cambia la rete scolastica comunale, ecco la riorganizzazione a partire dagli otto istituti comprensivi. Tutte le novità – AUDIO

Il sistema scolastico piacentino, dopo un lungo e articolato percorso congiunto e partecipato, è arrivato finalmente a una svolta decisiva: la creazione di otto Istituti comprensivi che prenderanno il posto delle attuali nove autonomie didattiche: sei circoli di scuole dell’infanzia e primarie, e tre scuole secondarie di primo grado, ovvero le scuole medie.

Il Comune di Piacenza, insieme a quello di Cesena, erano gli ultimi comuni capoluogo in regione a non aver ancora riformato la scuola in questo senso.



Un percorso congiunto partito dall’analisi del fabbisogno del mondo della scuola: Comune, Ufficio scolastico territoriale e Conferenza dei dirigenti scolastici hanno analizzato le criticità del sistema formativo comunale riscontrando l’assenza di collegamento didattico tra scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola media.

LA MAPPA DELLA RIORGANIZZAZIONE

Un’analisi condivisa, durante gli anni di studio e progettazione della riforma, anche con le sigle sindacali e poi approdata, nel marzo 2024, in una delibera approvata all’unanimità dal Consiglio comunale (30 voti favorevoli su 30 presenti).

Tale progetto di riforma votato da tutto il Consiglio comunale è poi passato al vaglio dei Consigli di circolo per le scuole primarie e dei Consigli d’istituto per le scuole medie. L’esisto di tale percorso di condivisione è che sei autonomie scolastiche su nove hanno espresso voto favorevole.

Tra settembre e dicembre di quest’anno, infine, il progetto è stato approvato dalla Conferenza provinciale di Coordinamento e poi dalla Conferenza regionale per il Sistema formativo.



La riforma, dunque, rispecchia la volontà espressa dal mondo della scuola piacentina.

Il Comune di Piacenza mette a disposizione delle famiglie un applicativo per favorire l’orientamento nell’iscrizione di bambine e bambini alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città: collegandosi alla pagina web http://www.comune.piacenza.it/stradarioscolastico e immettendo il proprio indirizzo di residenza, è possibile visualizzare l’istituto comprensivo di riferimento in base allo stradario scolastico, che suddivide il territorio in otto bacini di utenza.

“Abbiamo voluto offrire questo strumento – spiega l’assessore alle Politiche Educative e Scolastiche Mario Dadati – come un’opportunità ulteriore per spiegare la configurazione e il dimensionamento territoriale degli 8 istituti comprensivi che partiranno nel 2026-2027. Come avviene per tutti i cambiamenti, è normale che si generino dubbi e necessità di chiarimento; a questo proposito, sono già in calendario anche due incontri pubblici, aperti a tutte le persone interessate: mercoledì 17 dicembre alle 21, all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano in via Sant’Eufemia 12 e venerdì 19 dicembre alle 17.30, alla scuola primaria di Mucinasso in via Forlini 1”.

Inoltre, il sito http://www.comune.piacenza.it/openday riporta le date di tutte le giornate aperte organizzate dai Circoli didattici della città, che saranno a loro volta occasione per illustrare spazi, progetti e aspetti organizzativi.

“La riorganizzazione in istituti comprensivi, a partire da settembre 2026 – chiosa l’assessore – permette di dare un assetto stabile e unitario alla rete scolastica cittadina, evitando frammentazioni e sovrapposizioni tra vecchi e nuovi ordinamenti. L’obiettivo è consentire alle famiglie di iscrivere i figli già secondo la nuova organizzazione, con criteri chiari e uniformi. Senza dimenticare che, grazie ai cantieri in corso, potremo presto contare su sedi nuove, accoglienti, funzionali e attrezzate, ciascuna in grado di ospitare 9 classi, ovvero tre sezioni: la nuova scuola nella ex Manifattura Tabacchi sarà pronta dal settembre 2026, quella nell’ex Laboratorio Pontieri dal settembre 2027”.

Il principio dello stradario

Il nuovo stradario scolastico del Comune di Piacenza riflette la configurazione e il dimensionamento territoriale degli istituti comprensivi, con l’obiettivo di radicare gli istituti e la loro offerta formativa alla residenza, al quartiere,in modo che le relazioni vissute dagli studenti e dalle famiglie nell’ambito scolastico rafforzeranno le relazioni vissute negli spazi del territorio. Sul piano delle iscrizioni si traduce nel fatto che chi è residente nello stradario ha la precedenza sugli altri alunni.

Da oggi sulla pagina del proprio sito web, il Comune mette a disposizione un applicativo per facilitare la comprensione del nuovo stradario, insieme al materiale informativo disponibile.

Il principio della Verticalità

Il Curricolo verticale favorirà le famiglie, che avranno un interlocutore amministrativo e didattico unico dai 3 ai 14 anni di età dei propri figli, la famiglia conoscerà meglio la Scuola e la Scuola conoscerà meglio la famiglia.

Inoltre l’Istituto Comprensivo creerà le condizioni per rafforzare la continuità didattica, migliorando l’efficacia dei percorsi di apprendimento. Sul piano delle iscrizioni significa che gli alunni provenienti dalle Scuole inserite nello Stradario dell’Istituto Comprensivo, hanno la priorità sugli altri.

Il principio della libertà

Resta possibile per la famiglia iscrivere il proprio figlio nell’Istituto scolastico che ritiene più adatto, il principio dello stradario e della verticalità riconosce soltanto una priorità nell’iscrizione.

Nella presentazione della domanda di iscrizione e’ possibile esprimere più preferenze, e sarà consentita l’iscrizione anche ai residenti fuori dal comune di Piacenza.

CRITERI ISCRIZIONI

I nuovi Criteri d’iscrizione sono stati individuati congiuntamente dai dirigenti scolastici delle scuole del primo ciclo di istruzione e sono attualmente in fase di approvazione presso i Consigli di Circolo e d’Istituto delle Scuole piacentine, e saranno uguali per ogni Istituto comprensivo.

Scuola dell’infanzia

Non cambia sostanzialmente nulla. Dall’anno scolastico 2026-27 ogni scuola dell’infanzia farà parte di un nuovo Istituto comprensivo con cui la famiglia si rapporterà per gli aspetti amministrativi.

Per le Scuole dell’infanzia, le iscrizioni continueranno a seguire il regolamento attuale del Comune di Piacenza, coerente con i nuovi criteri adottati per gli Istituti comprensivi.

Scuola primaria

La scelta della Scuola anche quest’anno avviene online con la piattaforma messa a disposizione dal Ministero dell’Istruzione. Le famiglie troveranno gli stessi Istituti e gli stessi plessi e potranno quindi optare per quelli di loro preferenza.

La novità consiste nella riorganizzazione dello stradario per cui gli alunni avranno la priorità in base ai nuovi criteri di iscrizione:

residenza nello stradario presenza di fratelli/sorelle alunne/i provenienti da Scuola d’infanzia dell’Ic alunne/i con famiglia che acquisirà residenza nello stradario alunne/i residenti nel comune di Piacenza in ordine di vicinanza alunne/i residenti fuori comune con sede di lavoro del genitore nello stradario e in subordine sulla base della vicinanza anticipatari (in ordine di vicinanza)

Anche le scuole primarie faranno parte dei nuovi comprensivi.

Per gli studenti già frequentanti i plessi non cambiano. In gran parte resteranno gli stessi docenti.

Scuola secondaria di 1° grado:

I Criteri in approvazione presso le Scuole secondarie di 1° grado saranno:

provenienza da Scuola primaria dello stesso IC residenza nello stradario dell’IC presenza di fratelli/sorelle frequentanti, anche se non residenti alunne/i con famiglia che acquisirà residenza nello stradario di riferimento all’IC alunne/i residenza in Comune di Piacenza in ordine di vicinanza alunne/i residenti fuori dal Comune di Piacenza (in ordine di vicinanza)

Le 3 attuali Scuole medie si frazioneranno ed entreranno negli 8 nuovi Istituti comprensivi.

La SM Dante – Carducci:

La Dante entrerà in un nuovo comprensivo (IC 5); cederà due sezioni che entreranno nell’IC 2 e si sposteranno nel plesso Ex Laboratorio Pontieri nell’as 2027-28 (settembre 2027)

La Carducci entrerà nell’IC 6.

La SM Calvino:

La Scuola Calvino nel plesso di Via Boscarelli entrerà nell’IC 8; cederà 3 sezioni che entreranno nell’IC 7 con sede nel plesso ex Manifattura Tabacchi già dall’as 2026-27 (settembre 2026).

La scuola Genocchi (plesso di via Stradella) entrerà nell’IC 3.

La SM Frank-Nicolini:

La Nicolini entrerà nel l’IC 1, così come il plesso della Scuola Mazzini.

La Frank entrerà nell’IC 4; cederà 1 sezione che entrerà nell’IC 2 e si sposterà nel plesso Ex Laboratorio Pontieri nell’as 2027-28 (settembre 2027).

La Faustini (plesso Alberoni) entrerà nell’IC 2.

TRASPORTO SCOLASTICO

I Servizi Educativi del Comune di Piacenza stanno analizzando il piano del servizio di trasporto scolastico, per individuare eventuali possibili aggiustamenti che si rendano necessari, in seguito alla riorganizzazione in IC.

L’obiettivo prioritario e’ quello di garantire, insieme a Tempi Agenzia, l’autonomia negli spostamenti di alunne e alunni, nel raggiungimento del plesso scolastico, ed evitare cosi’ la necessita’ di ricorrere all’utilizzo del mezzo privato.

SEZIONI SPOSTATE

N° 3 sezioni da Scuola secondaria I° grado Calvino (via Boscarelli) a Ic7 (Ex Manifattura Tabacchi) settembre 2026 (a.s. 26 – 27).

N° 2 sezioni da Scuola secondaria I° grado “Dante Alighieri” e N° 1 sezione da “Anna Frank” a Ic2 (Ex laboratorio pontieri) settembre 2027 (a.s. 27 – 28).

La scelta delle sezioni da trasferire sarà effettuata dai Dirigenti scolastici, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi; le decisioni saranno comunicate alle famiglie con congruo anticipo.

Le valutazioni in corso per definire le sezioni interessate riguardano la lingua straniera, l’attività formativa, le caratteristiche della classe, il personale educativo (finalizzato alla continuità).

CONTINUITA’ DIDATTICA

I docenti con contratto a tempo indeterminato

In caso di frazionamento del proprio Istituto, sceglieranno in quale istituto confluire in base alla graduatoria interna. In gran parte presumibilmente sceglieranno di restare nel plesso in cui sono in servizio attualmente.

L’ufficio scolastico, insieme ai dirigenti scolastici, studierà anche dal punto di vista dell’organico le soluzioni più utili per favorire la continuità didattica, anche e soprattutto per i docenti di sostegno ci sono le condizioni per garantire la continuità.

La mobilità dei docenti è prevista annualmente, a discrezione degli insegnanti.

La continuità educativa rimane un obiettivo prioritario, anche nei casi di spostamento di sezioni, e sarà accompagnata da misure di supporto e da un monitoraggio costante da parte dei dirigenti scolastici e dell’ufficio scolastico regionale.

Personale ATA

Anche il personale ATA (amministrativi e collaboratori scolastici) potrà esprimere preferenze per la propria collocazione in base alla graduatoria.

CONVENZIONE – INDIRIZZI

La scuola Faustini-Frank-Nicolini manterrà la convenzione con il Conservatorio e la Scuola secondaria di I° grado “Italo Calvino” (Via Boscarelli) manterrà l’indirizzo musicale.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

La riorganizzazione in Istituti comprensivi attenua la concentrazione di alunni di origine straniera, soprattutto nella Scuola secondaria di 1° grado.

Si abbinano plessi scolastici nei quali la concentrazione è alta ad altri nei quali risulta più contenuta (ad esempio Giordani-Mazzini nell’Ic1, Pezzani-Taverna nell’Ic7).

L’esperienza ci dice inoltre che i plessi di Scuola Primaria dove la concentrazione è più alta, sono stati capaci di trasformare questa condizione in un’opportunità di innovazione e sviluppo, ricercando e sperimentando nuove metodologie didattiche, diventando così un riferimento per l’offerta formativa piacentina.

CANTIERI (MANIFATTURE, PONTIERI)

Saranno sedi nuove, accoglienti, funzionali, attrezzate, conterranno ciascuna 9 classi, 3 sezioni con un’offerta formativa equivalente.

La sede Ex Manifattura Tabacchi sarà pronta dall’as 2026-27 (settembre 2026), quella dell’Ex Laboratorio Pontieri dall’as 2027-28 (settembre 2027).

AVVIO ANNO SCOLASTICO 2026/2027

La riorganizzazione in Istituti Comprensivi, a partire da settembre 2026, permette un assetto stabile e unitario alla rete scolastica cittadina, evita frammentazioni e sovrapposizioni tra vecchi e nuovi ordinamenti.

L’obiettivo è consentire alle famiglie di iscrivere i figli già secondo la nuova organizzazione, con criteri chiari e uniformi.

Le 3 sezioni che si sposteranno all’Ic2 (Ex Laboratorio Pontieri) nel settembre 2027 (N° 2 sezioni da Scuola secondaria I° grado “Dante Alighieri” e N° 1 sezione da “Anna Frank”), svolgeranno l’anno scolastico 26 – 27 presso il Plesso scolastico attualmente utilizzato.

INCONTRI PUBBLICI

Verranno organizzati incontri pubblici e open day per illustrare spazi, progetti e organizzazione:

incontro pubblico, mercoledì 17 dicembre, Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano, Via S. Eufemia n. 12, ore 21.00

incontro pubblico, venerdì 19 dicembre, Scuola Primaria Mucinasso, Via Forlini 1, ore 17.30

programma open day disponibile su https://www.comune.piacenza.it/it/news/6472617

