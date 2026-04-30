Ciclismo – Il maggio della Bft Burzoni VO2 Team Pink inizia con Cantù e Bovolone

Doppio appuntamento ravvicinato per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, che dopo il trionfo con Agata Campana nella tappa finale dell’EPZ Van Borsele (prova di Coppa delle Nazioni UCI Donne Juniores) torna a correre in Italia inaugurando il mese di maggio con due gare nell’arco di tre giorni.

L’agenda delle “panterine” dirette nell’occasione da Vittorio Affaticati si aprirà domani (venerdì) con la gara di Cantù nel quarto Trofeo Rosa per Donne Juniores che scatterà alle 14.30. “E’ un circuito di 15 chilometri e 100 metri – spiega Affaticati – da ripetere 5 volte per un totale di 75 chilometri e mezzo, un tracciato ondulato con la salita nell’ultimo chilometro”. Otto le portacolori in sella nel Primo maggio su due ruote: Agata Campana, Giulia Costa Staricco, Irene Ferrari, Giada Galasso, Anna Longo Borghini, Alessia Orsi, Martina Orsi e Matilde Rossignoli.

Domenica, invece, la Bft Burzoni VO2 Team Pink sarà di scena a Bovolone (Verona) nel terzo Trofeo General Store-ventiquattresimo Gran Premio Rosa Città di Bovolone, altra gara Donne Juniores con lo start alle 16.

“In questa gara – aggiunge Affaticati – affronteremo un circuito pianeggiante di 3 chilometri e 300 metri da ripetere 18 volte per quasi 60 chilometri di gara. In questa corsa schiereremo Agata Campana, Giulia Casubolo, Giulia Costa Staricco, Irene Ferrari, Giada Galasso, Alessia Orsi, Martina Orsi e Matilde Rossignoli. Torniamo da una trasferta in Olanda che ci ha dato molto morale; le ragazze stanno bene e vedremo di movimentare la corsa com’è nelle nostre caratteristiche”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy