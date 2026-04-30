Piacenza – Crema, ultima di campionato per i biancorossi. Franzini: “Dobbiamo fare una partita importante in vista dei play-off”

È una partita totalmente ininfluente per la classifica del Piacenza, già certo del quarto posto, della qualificazione ai play-off e di dover giocare la prima gara degli spareggi a Pistoia domenica 10 maggio. La formazione di Franzini deve però dimostrare prima a sé stessa, quindi al tecnico, alla dirigenza e di conseguenza ai tifosi, di valere molto di più della prova incolore vista a Coriano, definita preoccupante e deludente dallo stesso tecnico.

Al “Garilli” arriverà una squadra che é molto vicina alla salvezza senza passare dai play-out, ma che avrà certamente maggiori stimoli rispetto ai biancorossi. Il Crema, ne siamo sicuri, non farà troppi calcoli.

Le parole del tecnico

“Mi sono arrabbiato molto con la squadra dopo Coriano, perché dopo la bella prova con la Pro Sesto non mi sarei mai aspettato una mancata reazione di questo tipo. Anche i ragazzi sono consapevoli di aver fatto una partita non buona, ci sono stati tanti alti e bassi che non devono esserci. Abbiamo avuto continuità nel girone di andata, ma nel girone di ritorno ci è mancata la continuità “

Sarà l’ultima gara al “Garilli” del campionato e, con ogni probabilità, anche della stagione: “Vogliamo chiudere in modo dignitoso per rispetto del campionato, della sua regolarità, ma anche dei nostri tifosi. Dobbiamo prepararci al meglio per i play-off”

Avanti con il 3-5-2

Bertin è in dubbio, Ciuffo, Sbardella e Putzolu in diffida, difficilmente saranno impiegati nella gara.

Piacenza 3-5-2: Kolgecaj, Cabri, Silva, Martinelli, Lord, Campagna, Poledri, Mazzaglia, Pizzi, Manuzzi, Mustacchio. All. Franzini

L’ultima giornata di campionato

Piacenza – Crema DIRETTA SU RADIO SOUND

Imolese – Rovato

Lentigione – Sant’Angelo

Pistoiese – Cittadella vis Modena

Pro Palazzolo – Tropical Coriano

Sangiuliano – Desenzano

Progresso – Sasso Marconi

Tuttocuoio – Trevigliese

La classifica dopo 33 giornate

Desenzano 74; Lentigione 72; Pistoiese 68; Piacenza 61; Pro Palazzolo 56; Pro Sesto e Cittadella Vis Modena 55, Rovato 52; Sangiuliano 47; Crema e Sant’Angelo 38; Correggese e Progresso 36; Sasso Marconi e Imolese 31; Tropical Coriano 30; Trevigliese 22; Tuttocuoio 7

Trevigliese e Tuttocuoio già matematicamente retrocesse in Eccellenza

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