Frana lungo la Provinciale 586R in Val d’Aveto, aggiudicati i lavori: cantiere al via la prossima settimana

La Provincia di Piacenza ha aggiudicato i lavori per il ripristino provvisorio del collegamento tra la Provincia di Piacenza e la Provincia di Genova, in Val d’Aveto. L’intervento riguarda la Strada Provinciale n. 586R, interrotta dallo scorso novembre a seguito di un grave dissesto franoso verificatosi in prossimità della diga di Boschi.

L’avvio del cantiere è previsto per mercoledì 6 maggio. L’intervento è finanziato con le risorse assegnate dalla Protezione Civile regionale alla Provincia di Piacenza: si tratta dei 300 mila euro concessi nel luglio 2025 per opere di consolidamento e sostegno del piano viabile lungo la Sp 586R, nel tratto che nel frattempo è stato interessato dal movimento franoso che ha reso necessaria una revisione delle soluzioni inizialmente ipotizzate.

L’opera prevede la ricostruzione del rilevato stradale mediante l’installazione di strutture flessibili ancorate al versante, soluzione tecnica che consentirà il ripristino provvisorio della circolazione nel tratto oggi interrotto, con l’istituzione di un senso unico alternato di circa 50 metri regolato da impianto semaforico.

«Si tratta di un intervento atteso finalizzato a restituire un collegamento strategico per la vallata – sottolinea la Consigliera provinciale delegata alla Viabilità Patrizia Calza –. Ringrazio sentitamente gli uffici della Provincia per il lavoro svolto in una situazione molto complessa ed in continua evoluzione. L’obiettivo è consentire quanto prima il ripristino della circolazione, pur in forma provvisoria, rispondendo alle esigenze delle comunità e delle attività che insistono su questo asse viario».

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