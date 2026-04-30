Piazza Cittadella e sospensiva respinta, la maggioranza: “Ora accelerare sulla riqualificazione della piazza”

“La decisione del tribunale di respingere la richiesta di sospensiva presentata dal concessionario rappresenta un passaggio importante nel contenzioso su Piazza Cittadella e consente al Comune di rientrare nella disponibilità dell’area, mentre resta in attesa il giudizio di merito sulla risoluzione contrattuale”. Inizia così la nota della maggioranza in consiglio comunale, dopo la decisione del tribunale.

LA NOTA DELLA MAGGIORANZA

Per i consiglieri di maggioranza questo significa che ora è il momento di accelerare sulla riqualificazione della piazza, uno spazio centrale della città che per troppo tempo è rimasto fermo.

Negli ultimi mesi diverse vicende giudiziarie che hanno riguardato il Comune si sono chiuse con esiti favorevoli per l’Amministrazione, e anche questo passaggio sembra andare nella stessa direzione.

L’attacco a Sara Soresi (FdI)

Eppure su ciascuna di queste vicende la capogruppo Soresi (FDI) ha accusato ripetutamente l’Amministrazione di aver assunto decisioni sbagliate e di aver adottato atti amministrativi errati, dimostrando spesso una scarsa comprensione delle questioni giuridiche legate a queste vicende.

I fatti stanno dimostrando il contrario: gli atti del Comune si stanno rivelando solidi e molte delle accuse mosse in questi mesi appaiono infondate.

Forse è anche per questo che su questo tema si registra tanto nervosismo da parte della capogruppo Soresi (FDI).

Va anche detto, per coerenza, che non tutta l’opposizione in questi anni ha scelto la strada delle polemiche sterili. In qualche occasione il confronto in Consiglio comunale è stato costruttivo anche da parte di alcuni consiglieri di minoranza.

Proprio per questo sorprende ancora di più l’atteggiamento assunto da Sara Soresi (FDI) su Piazza Cittadella: polemiche continue, ma ancora nessuna proposta chiara per il futuro della piazza.

Il percorso partecipato

Nel frattempo l’Amministrazione ha avviato un percorso partecipato che ha raccolto idee e proposte di cittadini, associazioni e realtà del territorio, portate poi in Consiglio comunale per essere discusse pubblicamente. In quella seduta, però, la capogruppo Soresi (FDI) ha scelto di uscire dall’aula.

Va ricordato inoltre che Piazza Cittadella arriva da anni di stallo, durante i quali di fatto nulla è accaduto. Proprio per questo oggi è ancora più importante voltare pagina e lavorare finalmente alla sua riqualificazione.

Perché su un tema così importante la politica non dovrebbe limitarsi alle polemiche per cercare visibilità, ma assumersi la responsabilità di indicare proposte concrete per il futuro della città.

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