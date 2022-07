Il simbolo (e il messaggio) di Avis lungo il Cammino di Santiago, ottanta giovanissimi pellegrini in partenza tra fede e solidarietà – AUDIO

Ottanta giovani piacentini pronti a intraprendere il cammino di Santiago, dal 5 al 13 agosto. Un cammino di fede, ovviamente, ma anche di solidarietà: non a caso il gruppo di giovani pellegrini sarà accompagnato da Avis, sponsor di questa straordinaria avventura.

“Vuole essere, oltre che un trekking spirituale, un trekking della solidarietà dove il logo di Avis ma soprattutto i valori dell’associazione saranno al centro”, spiega Mina Sibra, responsabile area Scuola e Comunicazione dell’Avis di Piacenza. “Sono 80 ragazzi della Pastorale Giovanile della Diocesi di Piacenza e Bobbio che hanno ideato personalmente le magliette che indosseranno durante il cammino”.

“Sono stati proprio loro a chiederci la possibilità di indossare magliette col logo Avis perché sarà un cammino all’insegna della solidarietà. Ovviamente noi non potevamo che accettare molto volentieri: quale migliore occasione per diffondere il nostro messaggio?”.

Questi 80 ragazzi compiranno questo cammino dal 5 al 13 agosto indossando queste magliette che loro stessi hanno ideato: “Saranno giorni ricchi di incontri, con altri pellegrini e non solo, e saranno giorni caratterizzati dalla fatica, certo, ma anche da valori quali la condivisione, il conforto reciproco, l’ascolto e l’amicizia. Questi 80 ragazzi, in questi giorni, si aiuteranno reciprocamente, esattamente come avviene in Avis quando si dona. Non ci stancheremo mai di dire ai giovani quanto è bello donare: e oggi lo facciamo anche attraverso questo pellegrinaggio”.

Non solo magliette, ma ad accompagnare gli 80 pellegrini sarà anche una mascotte, anzi LA mascotte, quella sempre di Avis, la celebre goccia rossa: “A ogni tappa passerà di mano in mano in modo che ogni giovane possa condividere le proprie emozioni sui social. Tra i ragazzi si respira davvero tanto tanto entusiasmo”, conclude Sibra.