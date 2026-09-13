La “Voce del Velodromo” dopo il derby Nibbiano e Valtidone – Fiorenzuola 1-0: “La reazione c’è stata per l’organizzazione serve tempo” VIDEO

Il nuovo editoriale a cura del radiocronista Nicola Giancaterino è lo strumento migliore per i tifosi rossoneri per analizzare a fondo le prestazioni del Fiorenzuola Calcio.

La Voce del Velodromo in formato video

Fiorenzuola fermo alla linea di partenza in questo campionato di Serie D, arriva la seconda sconfitta consecutiva e questa brucia un po’ di più perché è nel primo derby di campionato contro il Nibbiano che vince 1-0 grazie al calcio di rigore di bomber Grasso, in una gara che poteva finire anche in parità ma che ha visto i padroni di casa fare sicuramente qualcosa in più dei rossoneri e meritare i 3 punti. Troppo poco quello che ha mostrato il Fiorenzuola che fa ancora tanta fatica ad ingranare.

Doveva essere l’esordio in panchina per mister Villa, la lega nazionale dilettanti però ha ritardato l’approvazione del suo tesseramento e quindi in panchina a guidare il Fiorenzuola c’è il vice, Ravanetti, che conferma comunque il 3-5-2 della prima partita con Bertelli e Agogliati unici cambi rispetto all’11 iniziale.

Nel primo tempo il pallino del gioco ce l’ha il Nibbiano che al 41’ sblocca la partita. Fallo di Fontana su Spaviero in area e Grasso, dal dischetto, realizza il gol che risulta, di fatto, essere decisivo. Nel secondo tempo il Fiorenzuola ci prova più con una reazione di nervi che con un’organizzazione di gioco ma, a parte con un’occasione di Formato, non riesce mai ad essere pericolosa fino al fischio finale.

Cosa resta per i rossoneri dopo questo derby, sicuramente un atteggiamento positivo che invece era mancato nella prima partita ma, di fatto, nient’altro. Avrà tanto da lavorare mister Villa per invertire subito la rotta, a cominciare magari dalla sfida di mercoledì in casa contro Pro Palazzolo perché serve iniziare a muovere la classifica.

Una battuta finale, se giochi 3-5-2 è fondamentale che le punte si trovino bene e giochino bene insieme che è tutto quello che non sono riusciti a fare nelle prime due partite Gallo e Formato. Sono sembrati molto più due solisti, sicuramente uno dei punti su cui mister Villa dovrà intervenire