Cede cocaina al cliente e riparte in auto ma i carabinieri vedono tutto, 49enne rintracciata e arrestata

Lo scambio osservato da una pattuglia in borghese ha fatto scattare l’immediato intervento. Sequestrati oltre 5 grammi di cocaina, 2.585 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

L’operazione

Nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda hanno arrestato in flagranza una donna di 49 anni, residente ad Alseno, ritenuta responsabile di cessione e detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

L’intervento ha avuto inizio intorno a mezzogiorno di venerdì scorso, 11 settembre 2026, quando una pattuglia dell’Aliquota Operativa, ha notato un’autovettura avvicinarsi a un uomo in Piazzetta Casalino, all’intersezione con via Risorgimento, a Fiorenzuola d’Arda. I militari avrebbero osservato l’occupante del veicolo consegnare un involucro all’uomo per poi allontanarsi rapidamente.

La ricerca dell’auto

Insospettiti dalle modalità dello scambio, i carabinieri hanno immediatamente fermato il presunto acquirente, il quale ha consegnato spontaneamente l’involucro appena ricevuto. Al suo interno è stata rinvenuta una dose contenente circa un grammo di cocaina, che l’uomo ha riferito di avere acquistato dalla donna al prezzo di 100 euro. La segnalazione dell’auto, che nel frattempo si era allontanata, è stata quindi diramata a un equipaggio del Radiomobile, già impegnato nei servizi di controllo del territorio. Il veicolo è stato intercettato e fermato pochi minuti dopo.

Il controllo dell’autovettura e della borsa della 49enne ha consentito di rinvenire 635 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio. La perquisizione personale ha invece dato esito negativo. Le operazioni quindi sono poi proseguite nell’abitazione della donna, nel comune di Alseno.

La perquisizione domiciliare

Durante la perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto: un involucro contenente 5,10 grammi di cocaina, nascosto in cucina all’interno di una confezione di plastica, 1.950 euro in contanti, occultati nella stessa cucina, un bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante, pellicola trasparente ritenuta compatibile con il materiale utilizzato per confezionare lo stupefacente con accanto un foglio manoscritto sul quale erano annotati numerosi contatti telefonici. Complessivamente, nella disponibilità della donna sono stati rinvenuti e sequestrati 2.585 euro in contanti.

La somma, insieme allo stupefacente, al bilancino, al materiale per il confezionamento, agli appunti e al telefono cellulare, è stata posta a disposizione dell’Autorità giudiziaria. All’interno dell’abitazione era presente anche un’altra donna, che è stata segnalata quale assuntrice di droga, perché nella sua borsa i carabinieri hanno rinvenuto un ulteriore involucro contenente una dose di cocaina, sottoposta a separato sequestro amministrativo.

Nei guai anche il cliente

Anche il presunto acquirente della dose ceduta in Piazzetta Casalino, un uomo di 42 anni, è stato segnalato alla competente Autorità amministrativa quale assuntore di droga e sentito dai militari, avrebbe inoltre dichiarato di avere già acquistato dalla 49enne, nel corso degli ultimi tre o quattro mesi, dosi da un grammo di cocaina al prezzo di 100 euro, con una frequenza di una o due volte alla settimana.

Al termine degli accertamenti, la donna è stata condotta in caserma e dichiarata in arresto per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e sottoposta al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.