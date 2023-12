Carabinieri, in provincia di Piacenza le prime due donne abilitate come “negoziatori”

Tutti i Carabinieri sono in formazione permanente e ognuno svolge almeno due ore al mese di addestramento. In realtà, le peculiarità dei compiti svolti, le esigenze di specializzare il personale o di certificarne le competenze ha portato l’ampia parte dei Carabinieri della provincia a partecipare tra gli altri a corsi in materia di antinfortunistica, di primo soccorso, per l’abilitazione alla guida sicura in emergenza, per i servizi di protezione personale e le scorte, in materia di “codice rosso”, sui reati informatici, sulle investigazioni scientifiche, in materia di corruzione, riguardo alle tecniche di intervento operativo, per l’abilitazione all’utilizzo del Taser, per l’impiego all’estero, per l’assunzione di incarichi di comando o di mansioni superiori.

Tra i militari qualificati si segnalano due Carabinieri donna, i primi due in questa provincia, che dopo aver superato una severissima selezione e un durissimo corso sono state abilitate come negoziatori. Interverranno in caso di soggetti in crisi che minaccino il suicidio, in caso di barricamenti o di prese di ostaggi. La Provincia di Piacenza è una delle pochissime, tra quelle di pari dimensione, ad avere ben due negoziatori.

Nell’anno in corso tre Carabinieri di questa provincia hanno partecipato a missioni internazionali. L’impiego di militari che provengono dal territorio per attività di stabilizzazione o di mantenimento della pace è molto utile, perché si tratta di operatori che sono abituati al contatto con la gente e che sanno relazionarsi all’utenza con quella normalità che la comunità internazionale ambisce a ricostruire.