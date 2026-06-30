Carcere, allarme sovraffollamento in Emilia-Romagna e anche a Piacenza: alle Novate 155 detenuti in più rispetto alla capienza

Il grande caldo di questi giorni ha riportato in primo piano l’emergenza sovraffollamento in carcere: in Emilia-Romagna ci sono mille i detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare delle strutture carcerarie. Una situazione talmente drammatica da riportare agli onori della cronaca soluzioni radicali come l’indulto. “Ancora oggi la misura più incisiva rimarrebbe l’indulto”, spiega, infatti, il Garante regionale dei detenuti, Roberto Cavalieri che però ricorda come sia difficile che questo avvenga per via del quadro politico generale.

I numeri del sovraffollamento

La fotografia del sovraffollamento carcerario in regione è stata confermata nel corso di “Il contrasto al sovraffollamento penitenziario e alla recidiva: dall’esecuzione penale alla reintegrazione sociale”, convegno organizzato dallo stesso Garante dei detenuti, che si è tenuto oggi nella sede dell’Assemblea legislativa a Bologna con la partecipazione, fra gli altri, del presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Maria Zuppi, e del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Fabio Pinelli.

Lungo la via Emilia, il sovraffollamento maggiore è alla Dozza di Bologna, con 326 reclusi in più rispetto alla capienza regolamentare della struttura, ma non va meglio a Parma che fa registrare 149 ristretti in più, così come a Modena, dove i detenuti in più sono 141.

I numeri, dunque, parlano da soli: Piacenza 155 persone in più, Parma 149 persone, Reggio Emilia 13 persone, Modena 141 persone,Bologna 326 persone, Ferrara 163 persone, Ravenna 30 persone, Forlì 15 persone e Rimini 46 persone.

L’intervento del cardinale Matteo Zuppi

È stato proprio il cardinale Zuppi a richiamare tutti alle proprie responsabilità, ricordando come “il sovraffollamento carcerario non va affrontato come un’emergenza perché c’è l’aspetto della dignità della persona: dire che il detenuto deve soffrire per quello che ha fatto è un’affermazione pericolosissima, in quanto si basa sullo stesso principio della pena di morte. Al contrario serve puntare sulle pene alternative, che rappresentano una possibilità di riscatto. Servono più risorse per questo tipo di progetti e un esempio virtuoso resta quello della Papa Giovanni XXIII”.

L’intervento del vicepresidente del Csm Fabio Pinelli

Sulla stessa linea il vicepresidente del Csm Pinelli: “Serve riflettere sulla pena e sull’idea della punizione. Il carcere non deve avere solo una funzione di sorveglianza, perché il fine ultimo è quello della rieducazione, come afferma la stessa carta costituzionale. Occorre essere pragmatici, capire cosa si può ottenere dal detenuto, offrire una possibilità di riscatto. Il sovraffollamento è un problema che determina il restringimento dei diritti dei detenuti”.

L’intervento del Garante regionale Roberto Cavalieri

A rilanciare l’allarme sul sovraffollamento carcerario è stato lo stesso Garante Cavalieri, che ha ricordato come “in Emilia-Romagna sono quasi mille gli esuberi carcerari: è come se in regione ci fossero tre istituti penitenziari in più. Se il carcere è sovraffollato inevitabilmente si sviluppano tutta una serie di problematiche collaterali e viene accresciuta la probabilità che il ristretto commetta nuovi reati una volta scontata la pena. Una situazione che inevitabilmente porta a pensare anche a soluzioni radicali, come l’indulto”.

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