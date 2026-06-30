Commercio, calo del 2,3 per cento nel primo trimestre: “Le aziende chiedono interventi su costi energetici e fisco”

Dopo aver chiuso il 2025 in una situazione di sostanziale stabilità (-0,1%), il commercio al dettaglio in provincia di Piacenza ha subito una contrazione delle vendite del 2,3% nei primi tre mesi di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2025.

La flessione appare nettamente superiore a quella media dell’Emilia-Romagna (-0,2%) e i dati elaborati dall’Ufficio Studi e statistica della Camera di commercio dell’Emilia, evidenziano inoltre che anche per il trimestre in corso un quinto delle aziende prevede nuove flessioni e una quota identica confida in un aumento.

Nonostante il contesto evidenzi prudenza e preoccupazioni nel breve periodo, resta alta la quota d’imprese piacentine (49%) che prevede un’evoluzione positiva della propria attività da qui al marzo 2027, sebbene restino da affrontare sfide importanti legate all’aumento dei costi energetici (un’urgenza per l’85% delle aziende del commercio al dettaglio) e al rincaro delle materie prime, che preoccupa molto il 76% delle aziende del settore.

L’attuale clima d’incertezza spinge il commercio al dettaglio piacentino a mantenere un approccio cauto sui nuovi investimenti, che rimarranno invariati nel 49% delle imprese. Una tendenza analoga si riscontra sul fronte dell’occupazione, con l’81% delle aziende che non prevede nuove assunzioni. Non sono inoltre attese variazioni in aumento in ambiti strategici come la ricerca e sviluppo (l’86% delle imprese), l’internazionalizzazione (95%) e l’innovazione (82%).

Per ridare slancio al settore, i commercianti piacentini indicano due particolari azioni che vorrebbero fossero adottate dal pubblico: la riduzione dei costi energetici (indicata come priorità dal 72% degli intervistati) e l’adozione d’incentivi fiscali, caldeggiata dal 67% delle imprese.

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