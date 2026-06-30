Il caldo straordinario allenta la presa, domani allerta gialla sul Piacentino e possibili temporali

Da domani, mercoledì 1^ luglio, termina l’allerta rossa per temperature estreme in Emilia-Romagna. La previsione resta comunque di valori massimi che potranno raggiungere i 36 gradi e quindi l’allerta sarà arancione nelle aree di pianura e collinari del settore centro-orientale. Colore giallo, invece, su pianure e collina occidentali (Parma e Piacenza).

L’allerta è stata diramata oggi dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile sulla base dei dati previsionali di Arpae. Sono previsti anche temporali intensi e organizzati con possibili danni ed effetti associati su tutto il territorio regionale, con un codice colore dell’Allerta per temporali di grado giallo. Nelle aree collinari e montane interessate dalle precipitazioni non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del reticolo minore.

La tendenza per le successive 48 ore è di stazionarietà del fenomeno.

Si raccomanda di consultare l’allerta e gli scenari di riferimento sulla seguente piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it

Aggiornamenti costanti anche sulla pagina Twitter @AllertameteoRER e sul canale Telegram https://t.me/AllertaMeteoEMR che ogni cittadino è invitato a seguire.

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