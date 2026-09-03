Tennistavolo – Cortemaggiore capitale, già 500 partecipanti ai due tornei nazionali

Dopo i calendari dei campionati a squadre, che hanno di fatto aperto, seppur ufficiosamente, la nuova annata agonistica 2026/2027, cresce l’interesse anche per l’attività individuale.

Per tutto il mese di settembre sono infatti numerosi i tornei Open Nazionali inseriti nel calendario della FITET, e proprio in questo settore Cortemaggiore spicca a lettere d’oro.

Al sodalizio magiostrino sono stati assegnati ben due Tornei Nazionali Open, un doppio appuntamento che rappresenta un impegno organizzativo tutt’altro che semplice e che mette a dura prova l’intero sistema societario.

Ma i primi segnali di questa impegnativa “quattro giorni” piacentina sembrano andare ben oltre le aspettative. I numeri delle iscrizioni, infatti, stanno già premiando in anticipo il collaudato sistema dirigenziale, tecnico e agonistico del club.

Appena aperte le iscrizioni attraverso il sistema federale, è arrivata una vera e propria pioggia di adesioni. Le proiezioni attuali fanno concretamente pensare a una partecipazione complessiva vicina alle 500 presenze nei due appuntamenti.

Numeri importanti che, ancora prima dei dati definitivi, sembrano raccontare una cosa molto chiara: Cortemaggiore piace e il suo progetto continua ad attrarre pongisti da tutta Italia.

12-13 SETTEMBRE: SI PARTE CON IL TROFEO TECO

Il primo appuntamento sarà nel weekend del 12 e 13 settembre, con il Trofeo TECO, che darà ufficialmente il via alla stagione agonistica individuale a Cortemaggiore. Saranno ben cinque le categorie in campo, pronte a confrontarsi anche con i nuovi regolamenti e con le novità introdotte per questa stagione.

Nonostante le numerose difficoltà e i nuovi paletti organizzativi, il sistema messo in campo dal Tennistavolo Cortemaggiore non sembra aver accusato il colpo. Anzi. Le iscrizioni si stanno avvicinando a quota 300 partecipanti, un dato che certifica ancora una volta l’appeal della manifestazione e la capacità organizzativa della società piacentina.

19-20 SETTEMBRE: SI REPLICA CON IL TROFEO FUMARA

E se già il primo appuntamento poteva essere considerato un successo quasi garantito, affrontare una seconda organizzazione nazionale a distanza di appena una settimana poteva rappresentare una sfida decisamente più impegnativa.

Ma anche in questo caso i numeri sembrano raccontare una storia diversa. Il 19 e 20 settembre sarà infatti la volta del Trofeo Fumara, ancora una volta con cinque categorie protagoniste.

Le iscrizioni, a oggi, hanno già superato quota 200 partecipanti, confermando un interesse che appare davvero significativo. Due tornei nazionali, dunque, e già circa 500 presenze complessive: un inizio di stagione decisamente incoraggiante e, perché no, anche un po’ scoppiettante.

NON SOLO TORNEI: UN’OFFERTA A 360 GRADI

Ma l’attività del Tennistavolo Cortemaggiore non si esaurirà certamente nei due grandi appuntamenti nazionali. Sono infatti numerose le iniziative già programmate per la nuova stagione, che andranno ad affiancare la consistente e ormai consolidata attività agonistica del club.

Tra le proposte ci saranno il Tennistavolo per Tutti, il progetto Tennistavolo OLTRE, dedicato agli amatori, i progetti nelle scuole primarie e i corsi della Scuola di Tennistavolo, rivolti a tutte le età, dagli 8 ai 70 anni.

E non mancheranno nemmeno le opportunità per chi vuole semplicemente avvicinarsi al tavolo per puro divertimento, con la possibilità di prenotare i campi da gioco per attività amatoriale e libera. Un’offerta ampia e articolata che conferma la volontà di Cortemaggiore di essere sempre più un punto di riferimento per il tennistavolo, non soltanto agonistico, ma anche promozionale, scolastico e amatoriale.

Due Tornei Nazionali in un solo mese, circa 500 partecipanti già annunciati e un’intera stagione di iniziative alle porte: Cortemaggiore si prepara ancora una volta a vivere da protagonista il grande tennistavolo italiano.