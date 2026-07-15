C’è un nuovo portiere per il Piacenza calcio: Francesco Versari, classe 2007

15 Luglio 2026 Carlofilippo Vardelli Calcio, Notizie, Piacenza calcio, Sport
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Francesco Versari ha scelto di intraprendere una nuova esperienza con la maglia del Piacenza Calcio. Il giovane portiere, cresciuto nel vivaio dell’Empoli e protagonista nelle formazioni Under 17 e Primavera, approda in biancorosso con l’obiettivo di misurarsi in un contesto competitivo e accelerare il proprio percorso di maturazione. Per il classe 2007 si tratta della prima vera opportunità lontano da Empoli, un passaggio che gli consentirà di accumulare esperienza, continuità e confrontarsi con le esigenze del calcio senior, mettendo a disposizione del Piacenza le qualità che ne hanno fatto uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile toscano. 

Il comunicato del club

Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare l’arrivo in prestito, dall’Empoli FC, del portiere classe 2007 Francesco Versari.

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