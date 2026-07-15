Nuoto – Medaglia di bronzo per Caterina Reggi ai regionali esordienti

Buoni risultati complessivi per i nuotatori della Vittorino da Feltre scesi in vasca nei giorni scorsi a Lodi, ai Campionati regionali della categoria Esordienti. La squadra biancorossa, allenata da Gianluca Parenzan e Giorgia Mancin, ha infatti chiuso la manifestazione regionale con una medaglia di bronzo ma anche con positive prestazioni collettive, ulteriormente evidenziare da buoni riscontri cronometrici.

Medaglia di bronzo conquistata da Caterina Reggi, salita sul terzo gradino del podio nei 100 dorso con l’ottimo tempo finale di 1’14”,75; per Reggi anche il quarto posto a un soffio dal podio nei 200 dorso (2’39”,06), il sesto posto nei 200 stile libero (2’26”,28) e il dodicesimo nei 100 stile libero (1’07”,85).

Gli altri risultati

Medaglia soltanto sfiorata, invece, da Elia Poggi nei 200 rana, quarto con un crono di 2’51”,91 a soli venti centesimi di secondo dal bronzo; per Poggi anche l’ottavo posto nei 100 rana (1’19”,81), il ventiquattresimo nei 200 misti (2’42”,56) e il trentesimo nei 100 stile libero (1’04”,86). Undicesimo posto finale nei 200 dorso (2’48”,58) per Mia Cagnani, successivamente ventiseiesima nei 100 dorso (1’20”,73), quarantacinquesima nei 400 stile libero (5’33”,91) e cinquantasettesima nei 200 stile libero (2’37”,19); sedicesima piazza nei 200 farfalla (2’57”,31) per Ludovica Imberti che ha poi chiuso ventesima i 100 farfalla (1’18”,20) e in 1’12”,05 i 100 stile libero.

Riccardo Costa ha chiuso al trentesimo posto i 200 misti (2’47”,53), al quarantaduesimo i 100 dorso (1’19”,04), al cinquantesimo i 200 dorso (2’49”,01) e in 2’34”,16 i 200 stile libero, mentre Federico Sfolzini si è classificato trentatreesimo sia nei 100 rana (1’27”,16), sia nei 200 rana (3’08”,13). Diciannovesimo posto finale nei 200 dorso per Alisia Volpini (2’50”,69), successivamente ventiduesima nei 100 dorso (1’20”,28) e ottantunesima nei 200 stile libero (2’41”,84); quarantasettesimo posto nei 200 rana (3’14”,74) per Zeno Zaltieri, successivamente cinquantasettesimo nei 100 rana (1’30”,70); sessantatreesimo posto nei 200 stile libero (2’33”,08) per Alessandro Galli, anche settantaseiesimo nei 100 stile libero (1’09”,31) e ottantaquattresimo nei 100 farfalla (1’22”,47).

Nelle staffette, quindicesimo posto per la 4×100 stile libero femminile con Reggi, Maiocchi, Imberti e Cagnani e ventesimo per la 4×100 mista con Volpini, reggi, Imberti e Cagnani. Dodicesima, invece, la 4×100 stile libero maschile con Poggi, Costa, Zaltieri e Galli e quattordicesimo posto per la 4×100 mista con Costa, Sfolzini, Galli e Poggi. Risultati che hanno permesso alla Vittorino di chiudere al diciassettesimo posto della classifica generale a squadre.



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