Estate 2026 a Roveleto di Cadeo, dal 15 al 19 luglio “Angureto” e la “Festa del Cuore” dal 31 luglio al 2 agosto.
Tutto pronto per ritrovare il fascino delle belle stagioni passate all’aperto, tra una fresca fetta d’anguria, una partita a carte e tante chiacchiere in compagnia. A Roveleto di Cadeo le belle tradizioni tornano a vivere grazie alla Pro Loco con “Angureto – L’anguria a Roveleto”. L’appuntamento, da mercoledì 15 a domenica 19 luglio, è previsto nel Piazzale delle Feste.
L’estate 2026 a Roveleto di Cadeo proseguirà poi dal 31 luglio al 2 agosto con la Festa del Cuore, manifestazione che ha una finalità benefica, in programma nel Piazzale delle Feste. Ogni sera saranno attivi gli stand gastronomici e non mancherà l’intrattenimento.
Si parte venerdì 31 luglio con il Radio Sound Quiz Show, di ritorno dopo il successo delle passate edizioni. Sabato 1° agosto spazio alla musica con Dj Time di Giuli Dj, mentre domenica 2 agosto gran finale con gli I-Doll Rock 70-80.