Allerta Meteo Arancione anche nel piacentino per temporali e temperature estreme. Paolo Corazzon di 3B Meteo: “Tregua del caldo da domenica 19 luglio” – AUDIO

Allerta Meteo Arancione anche nel piacentino per temporali e temperature estreme per il 15 luglio. Paolo Corazzon di 3B Meteo: “Tregua del caldo da domenica 19 luglio”

La nuova ondata di calore entra nella sua fase più intensa. Anche nel Piacentino le temperature sono destinate a salire fino a sfiorare i 38 gradi, con giornate caratterizzate da afa e caldo intenso. L’instabilità atmosferica, però, potrebbe favorire lo sviluppo di temporali localmente anche di forte intensità.

Mercoledì dovrebbe essere la giornata più calda della settimana – spiega Corazzon – con alte temperature anche di notte. Però segnalo anche la possibilità alla sera dell’arrivo di qualche temporale che passerà tra la Lombardia e l’Emilia Romagna. Sono fenomeni che in realtà non sono ancora in grado di cambiare la massa d’aria, ma portano giusto un po’ di aria fresca nelle zone dove si verificano.

Le più recenti elaborazioni dei modelli meteorologici iniziano però a delineare un possibile cambio di scenario. L’alta pressione subtropicale potrebbe arretrare verso l’Atlantico, favorendo l’indebolimento del blocco anticiclonico che da settimane domina gran parte del continente. Un’evoluzione che, se confermata, aprirebbe la strada all’arrivo di correnti più fresche con il calo delle temperature, una situazione che porterebbe a condizioni più vivibili.

La situazione dovrebbe cambiare – conclude Paolo Corazzon – nella notte tra sabato e domenica passeranno temporali più diffusi e quindi da domenica ci ritroveremo con aria più fresca e temperature massime non oltre i 30 gradi. Questa è la previsione al momento, con i dati che abbiamo, speriamo di confermarla.

ALLERTA METEO ARANCIONE emessa dalla Protezione Civile Emilia Romagna

Valida dalle 12:00 del 15 luglio 2026 fino alle 00:00 del 17 luglio 2026.

Dalle 12:00 del 15 luglio 2026

Allerta ARANCIONE per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN.

Allerta GIALLA per temporali nelle province di PC, PR, RA, FC, RN; per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per caldo nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA.

Nella giornata di mercoledì 15 luglio è previsto un aumento delle temperature, con valori massimi sulle zone di pianura e sulla fascia pedecollinare del settore centro-orientale della regione prossimi o superiori a 38 °C. Dal tardo pomeriggio, in particolare sulle zone di pianura, sono previste condizioni favorevoli alla formazione di temporali particolarmente intensi caratterizzati da raffiche molto forti di vento, in sviluppo sul settore occidentale e in successivo transito verso est, fino alla costa nel corso della serata, con possibili effetti e danni associati. Le precipitazioni potranno generare occasionali fenomeni franosi e di ruscellamento. Saranno inoltre possibili innalzamenti dei livelli idrometrici nei reticoli minori e allagamenti in ambito urbano.

Dalle 00:00 del 16 luglio 2026 VERDE nessuna allerta.

Per la giornata di giovedì 16 luglio non si prevedono fenomeni significativi ai fini dell’allertamento. Non si esclude tuttavia la possibilità di temporali sparsi e di breve durata, localmente anche di forte intensità, più probabili sulle zone di pianura settentrionale nelle prime ore della giornata, con possibili effetti e danni associati.

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