Serie B – I Fiorenzuola Bees annunciano lo staff tecnico e il nuovo centro Federico Lui

I Fiorenzuola Bees hanno definito la composizione dello staff tecnico che guiderà la prima squadra nel campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2026/2027.

La guida tecnica sarà affidata a Marco Del Re, confermato nel ruolo di Head Coach. Gian Luca Bricchi ricoprirà l’incarico di Vice Allenatore, mentre Max Giannoni sarà l’Assistente Allenatore.

Carlo Alberto Naldini sarà il Preparatore Atletico della squadra. Maria Chiara Agosti ed Emma Mosconi svolgeranno il ruolo di Fisioterapista, mentre Gabriel Gonzalez sarà il Team Manager.

Lo staff inizierà il lavoro in vista della preparazione alla nuova stagione, con l’obiettivo di accompagnare la squadra lungo il percorso del prossimo campionato.

Staff tecnico Fiorenzuola Bees 2026/2027

Head Coach: Marco Del Re

Vice Allenatore: Gian Luca Bricchi

Assistente Allenatore: Max Giannoni

Preparatore Atletico: Carlo Alberto Naldini

Fisioterapista: Maria Chiara Agosti – Emma Mosconi

Team Manager: Gabriel Gonzalez

Un nuovo centro per i Bees

I Fiorenzuola Bees sono lieti di annunciare l’arrivo di Federico Lui, nuovo giocatore gialloblù per la stagione sportiva 2026/2027 di Serie B Nazionale Old Wild West.

Centro bresciano classe 2004, Lui porterà nel reparto lunghi dei Bees fisicità, energia e presenza vicino a canestro. Cresciuto nei settori giovanili di Basket Brescia e Roncadelle, ha successivamente maturato esperienza con Basket Iseo e Pallacanestro Gardonese nel campionato di Serie B Interregionale.

Nella stagione 2025/2026 ha vestito la maglia della Pallacanestro Gardonese, confermandosi come uno degli Under 23 più interessanti della formazione bresciana e dell’intero campionato di Serie B Interregionale e mettendo in mostra buone qualità realizzative, atletiche e di gioco interno.

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