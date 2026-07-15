Ciclismo su Pista – I nuovi campioni europei azzurri alla 6 Giorni delle rose

L’Italia ha chiuso al primo posto il medagliere dei Campionati Europei Juniores e Under 23 di Cottbus. E molti dei giovani azzurri protagonisti della rassegna continentale saranno ora impegnati ai Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose bianche, in programma dal 20 al 25 luglio al Velodromo “Attilio Pavesi”.

Tra gli iscritti figurano il doppio campione europeo Under 23 Renato Favero (Inseguimento individuale e a squadre), Mattia Predomo, oro nella Velocità individuale e nella Velocità a squadre Under 23, Matteo Fiorin, vincitore dell’Eliminazione e dell’Inseguimento a squadre, oltre ai campioni europei della Velocità a squadre Fabio Del Medico, Stefano Minuta e Thomas Melotto.

Saranno in pista anche Christian Fantini, Etienne Grimod e Ares Costa, vincitori dell’oro nell’Inseguimento a squadre, Davide Stella, argento nell’Omnium, Anita Baima, argento nell’Eliminazione e bronzo nella Velocità a squadre, e Matilde Cenci e Siria Trevisan, bronzo nella Velocità a squadre.

Tutti attesi dalle grandi sfide internazionali sull’anello del “Pavesi”, con ingresso gratuito. Info sul sito www.fiorenzuolatrack.eu.

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