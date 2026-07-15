Volley – Nikola Brborić è un nuovo giocatore della Gas Sales Piacenza

Gas Sales Piacenza è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo con lo schiacciatore serbo Nikola Brborić, che vestirà la maglia biancorossa nella prossima stagione. Talento, atletismo e futuro, ecco la nuova freccia a disposizione di coach Dante Boninfante per la prossima stagione.

Nato il 22 luglio 2006, Nikola Brborić, giovane talento del panorama internazionale, è uno schiacciatore di 199 cm che si è messo in evidenza con le nazionali giovanili della Serbia e con il club della Vojvodina Novi Sad. Considerato uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione del volley serbo, è cresciuto nel settore federale serbo e protagonista con le rappresentative nazionali giovanili, ha mostrato qualità importanti sia in attacco sia nei fondamentali di seconda linea.

Nikola Brborić si distingue per qualità tecniche, fisicità e margini di crescita importanti. Schiacciatore moderno, dotato di ottima elevazione, fisicità e capacità di attacco su palla alta, le sue qualità offensive sono accompagnate da una buona ricezione e da un notevole potenziale di crescita. L’arrivo del giovane schiacciatore serbo conferma la volontà della società biancorossa di investire su giovani atleti di prospettiva, in grado di contribuire al presente e di rappresentare un patrimonio tecnico per il futuro del club.



Queste le prime parole di Nikola Brborić

“Sono molto felice e orgoglioso di aver firmato con Piacenza, uno dei Club più importanti e ambiziosi d’Italia. Per me rappresenta una grande opportunità per continuare a crescere come giocatore e confrontarmi ai massimi livelli. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni, lo staff e i tifosi, e di dare tutto me stesso per questa squadra. Giocare in SuperLega è sempre stato un mio obiettivo.

È uno dei campionati di pallavolo più competitivi al mondo e poter affrontare ogni settimana i migliori giocatori rappresenta una sfida che mi stimola e mi motiva profondamente. Sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera, migliorare giorno dopo giorno e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della squadra. Non vedo l’ora che inizi la stagione e di indossare la maglia di Piacenza”.

Prima del debutto con la nazionale maggiore con cui attualmente è impegnato nella VNL, Brborić ha rappresentato costantemente le selezioni giovanili serbe, disputando i Campionati Europei CEV U17/U18 nel 2022, il Festival Olimpico della Gioventù Europea nel 2023 e i Campionati Europei CEV U20 nel 2024, fino alla convocazione nella nazionale U22 e nazionale maggiore.

Con l’ingresso di Brborić, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza aggiunge al proprio organico entusiasmo, energia e talento, proseguendo il percorso di costruzione di una squadra sempre competitiva e ambiziosa.

Ninni De Nicolo, direttore Sportivo Gas Sales Piacenza

“Abbiamo avuto modo di vedere Brborić la scorsa estate in VNL con la Serbia e ci aveva colpito fin da subito. Lo abbiamo seguito con attenzione anche nel corso dell’ultima stagione e, quando si è presentata l’opportunità di portarlo con noi, abbiamo deciso di coglierla. È uno di quei giocatori che sanno giocare a pallavolo: ha qualità importanti, soprattutto in ricezione e al servizio, ma anche una grande intelligenza nel leggere il gioco.

Siamo convinti che, con il lavoro quotidiano, saprà ritagliarsi il suo spazio e dare un contributo importante alla squadra. La nostra è una linea che abbiamo intrapreso già dalla scorsa stagione: puntare su giovani di qualità, con grandi motivazioni e tanta voglia di crescere. Crediamo che sia possibile costruire una squadra sempre più giovane, ma allo stesso tempo già competitiva, capace di affrontare con ambizione il campionato”.

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