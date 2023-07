Stop al cibo sintetico, il il ddl passa in Senato. Gallizioli (Coldiretti Piacenza): “Sostenuto da 3 italiani su 4” – AUDIO

Stop al cibo sintetico, il il ddl passa in Senato. Gallizioli (Coldiretti Piacenza): “Sostenuto da 3 italiani su 4”. Il Direttore a Radio Sound plaude al disegno di legge che vieta, in via precauzionale, la produzione, l’utilizzo, l’importazione e la commercializzazione di cibo sintetico.

Un via libera importante – spiega il Direttore di Coldiretti Piacenza – con una larga maggioranza: 93 voti a favore, 28 contrari e 33 gli astenuti. E’ la prima volta che uno Stato membro della Comunità Europea sta procedendo a un iter di approvazione su questo tema. E’ un ddl che ci soddisfa pienamente. Tra l’altro c’è una larga, inedita e composta alleanza che reclama la difesa della cultura della qualità del cibo. Oltre a Coldiretti ci sono tantissime realtà che stanno sostenendo questa iniziativa.

Nel provvedimento c’è una norma che proibisce la denominazione “carne” per gli alimenti ottenuti da proteine vegetali. Con questo intervento dello Stato c’è meno preoccupazione per le scelte europee? E’ piacevole e bello – prosegue Gallizioli – vedere uno Stato che prende posizione partendo in anticipo su alcuni temi. Per troppi anni abbiamo visto un’Italia che assisteva senza una partecipazione attiva su questi temi.

C’è anche il primo rapporto della Fao – Oms sul “Cibo a base cellulare”

Si, i primi dati fanno emergere dei rischi che riguardano la trasmissione di malattie, le infezioni animali e la contaminazione microbica oltre alla necessità di una particolare attenzione sull’uso di componenti come fattori della crescita e ormoni usati nei bioreattori. Ricordiamo che in Italia e negli allevamenti europei sono vietati da oltre 40 anni. Il rischio è di avere delle grandi interferenze sul nostro metabolismo o essere associate allo sviluppo di alcuni tipi di cancro. La preoccupazione deve essere sulla salute dei consumatori. Poi ci sono anche le preoccupazioni sul piano ambientale. Una ricerca dell’Università della California ha evidenziato che il potenziale di riscaldamento globale della carne sintetica passa da 4 a 25 volte superiore a quello della carne bovina tradizionale. Quindi anche da un punto di vista ambientale non va bene.

Cibo sintetico, il il ddl passa in Senato. AUDIO intervista a Roberto Gallizioli (Coldiretti Piacenza)