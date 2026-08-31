Ciclismo – Al Trittico Rosa Alta Marca Trevigiana lo show della Bft Burzoni VO2 Team Pink si chiude con un doppio podio

Si chiude con un doppio podio il week end da protagonista della Bft Burzoni VO2 Team Pink al Trittico Rosa Alta Marca Trevigiana a Valdobbiadene nella categoria Donne Juniores.Dopo il successo di venerdì di Alessia Orsi e il terzo posto di ieri a cronometro di Matilde Rossignoli, oggi le “panterine” hanno conquistato altri due risultati di rilievo.

Alla piazza d’onore si è piazzata la stessa Rossignoli (veronese classe 2008), protagonista nella fuga a due che ha “spaccato” la gara insieme ad Azzurra Ballan (Breganze Millenium), poi vincitrice nello sprint tra le due attaccanti. A regolare il primo gruppo di inseguitrici, distanziato di oltre 4 minuti, un’altra atleta della Bft Burzoni VO2 Team Pink, la brianzola Giulia Costa Staricco (2008), che ha messo la propria ruota davanti a Elena D’Agnese e Maria Acuti.

Ultima tappa Trittico Rosa Alta Marca Trevigiana Donne Juniores

1° Azzurra Ballan (Breganze Millenium) 102 chilometri 230 metri in 2 ore 37 minuti 3 secondi, media 39,056 chilometri orari

2° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

3° Giulia Costa-Staricco (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 4 minuti 10 secondi

4° Elena D’Agnese (Team Ceresetto Canturino)

5° Maria Acuti (Team Biesse Carrera Zambelli)

6° Anna Bonassi (Sport Club Brescia Fiorenzo Magni Flandres Love)

7° Claudia Comacchio (Isolmant – Premac – Vittoria)

8° Viola Invernizzi (Petrucci Gauss Cycling Team)

9° Rachele Cafueri (Team Ceresetto Canturino)

10° Maddalena Pascut (Team Wilier Breganze) s.t..