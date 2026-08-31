Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio, il programma del precampionato

Saranno sette ed un torneo quadrangolare le tappe di avvicinamento al debutto in campionato, fissato per sabato 17 ottobre in casa contro Scandicci, della Pallavolo San Giorgio Piacentino alla sua terza stagione consecutiva in serie B1. Di seguito il programma completo:
Venerdì 11 settembre a Fombio (Lodi) contro Cr Transport Ripalta Cremasca (A3);
Martedì 15 settembre a San Giorgio Piacentino contro Volley Academy Piacenza (B1), ore 20;
Sabato 19 settembre a San Giorgio Piacentino contro Minerva Volley (B2), ore 17;
Mercoledì 23 settembre a Sannazzaro (Pv) contro Volley Garlasco (A3), ore 20;
Venerdì 25 settembre a San Giorgio Piacentino contro Centro Volley Reggiano (B1), ore 20;
Domenica 27 settembre, quadrangolare a Pavia
Sabato 3 ottobre a San Giorgio Piacentino contro Enercom Fimi Crema (B1), ore 17;
Venerdì 9 ottobre in sede da definire contro Area Sport Peschiera (B1), ore 20 circa.
N.B.
Programma, orario e sede di gioco possono variare. Come orario si intende inizio riscaldamento.