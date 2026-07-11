Ciclismo – Anna Longo Borghini (Bft Burzoni VO2 Team Pink) in top five a Parabiago

Venerdì con top five per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, protagonista ieri sera a Parabiago (Milano) nella gara Donne Open Trofeo Rancilio Ladies. La squadra diretta da Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti ha conquistato il quinto posto nella graduatoria Donne Juniores con Anna Longo Borghini.
La “panterina” piemontese classe 2009 (al primo anno in categoria) conferma il buon stato di forma certificato anche dal podio di domenica scorsa a Massa Finalese (terzo posto).
Ordine d’arrivo Donne Open Parabiago
1° Valeria Valgonen (Toyota Valencia Sav) 102 chilometri 400 metri in 2 ore 24 minuti 36 secondi, media 42,490 chilometri orari
2° Emanuela Zanetti (Isolmant Premac Vittoria) s.t.
3° Sonia Rossetti (Vini Fantini-BePink)
4° Valentina Basilico (Born To Win Btc City Ljubljana)
5° Aline Rezzonico (Team Biesse Carrera Zambelli)
6° Rebekka Pigolotti (Horizons Cycling Club)
7° Sofia Arici (Vini Fantini-BePink)
8° Eleonora Deotto (Mendelspeck E-Work)
9° Elisa Valtulini (Vini Fantini-BePink)
10° Valentina Zanzi (Isolmant Premac Vittoria)
Classifica Donne Juniores
1° Melania Minichino (Team Biesse Carrera Zambelli) in 2 ore 25 minuti 24 secondi
2° Giulia Dollaku (Conscio Pedale del Sile)
3° Eva Zandri (Ciclistica Omnia Imola)
4° Aurora Masi (Sport Club Brescia Fiorenzo Magni Flandres Love)
5° Anna Longo Borghini (Bft Burzoni VO2 Team Pink)
6° Rebecca D’Apollonio (Conscio Pedale del Sile)
7° Elena De Marco (Conscio Pedale del Sile) a 3 secondi
8° Zara Sofia Lamprea Morales (Lmc Bogotà)
9° Vivienne Cassata (Sport Club Brescia Fiorenzo Magni Flandres Love)
10° Giulia Santella (Team Mendelspeck E-Work) a 7 secondi.