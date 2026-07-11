Uomo scomparso da casa nella notte da Vigolzone, ritrovato in mattinata lungo il fiume in stato confusionale

Erano circa le 7.30 di questa mattina quando la Centrale Operativa del 118 Emilia Est ha attivato la stazione monte Alfeo del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna per la ricerca di un uomo residente a Vigolzone (PC), allontanatosi dalla propria abitazione.

Le operazioni di ricerca si sono concluse positivamente dopo circa due ore: i tecnici del SAER hanno dapprima individuato l’auto dell’uomo e da lì tre squadre territoriali hanno iniziato a battere le aree circostanti.

Fondamentale il coordinamento con i Carabinieri di Farini, che hanno fornito la zona di ricerca grazie alla ricerca dei dati dei dispositivi mobili, successivamente confermata anche dai tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza dell’Abetone.

L’uomo è stato infine individuato (vicino al gretto del fiume) cosciente, ma in stato confusionale. I tecnici lo hanno raggiunto e valutato la situazione: vista l’impossibilità per l’ambulanza di raggiungere il luogo di ritrovamento, lo hanno trasportato con il mezzo fuoristrada fino all’ambulanza .

Il paziente è stato preso in carico dall’ambulanza, che lo ha trasferito all’ospedale di Piacenza per gli accertamenti del caso.

Sul posto erano presenti anche i Vigili del Fuoco.

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