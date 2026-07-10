Serie B – Lorenzo De Zardo confermato ai Fiorenzuola Bees per la stagione 2026/2027

I Fiorenzuola Bees comunicano con soddisfazione la conferma di Lorenzo De Zardo nel roster che prenderà parte al campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2026/2027.

L’ala classe 1999 proseguirà quindi il proprio percorso in maglia gialloblù, dopo una stagione nella quale ha rappresentato uno dei principali punti di riferimento della squadra.

Nel corso dell’annata 2025/2026, De Zardo ha fatto registrare 10,8 punti, 4,6 rimbalzi e 1,4 assist di media, chiudendo la stagione con 406 punti complessivi e risultando il miglior realizzatore dei Bees.

La sua conferma garantisce alla formazione fiorenzuolana continuità, fisicità ed esperienza, oltre a un importante contributo su entrambi i lati del campo.

La società è lieta di poter contare ancora su Lorenzo e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni con i colori dei Fiorenzuola Bees.

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