Ciclismo su Pista – L’olimpionico Simone Consonni alla 6 Giorni delle rose

A Tokyo si è laureato campione olimpico nell’Inseguimento a squadre, mentre a Parigi ha conquistato il bronzo nella stessa disciplina e l’argento nella Madison: il nome di Simone Consonni impreziosisce ulteriormente l’elenco iscritti dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose bianche, in programma dal 20 al 25 luglio al Velodromo “Attilio Pavesi”.

Il bergamasco classe 1994 (professionista con la Lidl-Trek) ha un palmarès con anche numerosi titoli e medaglie ai Campionati del Mondo e d’Europa, oltre a diverse vittorie e podi a Fiorenzuola in passato.

Simone raggiunge così la sorella Chiara, già annunciata tra le atlete iscritte. La campionessa olimpica della Madison ai Giochi di Parigi 2024 sarà infatti tra le protagoniste più attese delle gare femminili a Fiorenzuola. Tutte le info sul sito www.fiorenzuolatrack.it.

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