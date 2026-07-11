Serie B – Benvenuto Paolo Marinelli: il nuovo playmaker dei Fiorenzuola Bees!

I Fiorenzuola Bees sono lieti di annunciare l’arrivo di Paolo Marinelli, nuovo playmaker gialloblù per la stagione 2026/2027 di Serie B Nazionale Old Wild West.

Nato a Fiume, in Croazia, nel 1995, Marinelli è un playmaker di 188 centimetri dotato di grande esperienza, personalità e capacità di gestire i ritmi della partita. Nella sua carriera ha militato in importanti squadre che hanno partecipato alla Lega Adriatica, tra cui KK Split, Union Olimpija, Cibona o Krka tra le altre.

Nel corso della stagione 2025/2026, il nuovo regista dei Bees ha disputato la Adriatic League – Liga ABA, confrontandosi in una competizione di alto livello contro squadre del calibro di Dubai (squadra che partecipa anche all’Eurolega).

Nella stagione 2024/2025, Paolo Marinelli è stato il secondo miglior marcatore della prima serie del campionato croato, oltre che il terzo assistman generale, dati che certificano un acquisto di assoluto livello da parte dei Fiorenzuola Bees.

Giocatore capace di creare soluzioni per sé e per i compagni, Marinelli porterà alla squadra qualità nella costruzione del gioco, leadership e conoscenza del campo. Il suo arrivo rappresenta un tassello importante nella costruzione del roster che affronterà il prossimo campionato di Serie B Nazionale.

La conferma di Andrea Ambrosetti

I Fiorenzuola Bees comunicano con soddisfazione la conferma di Andrea Ambrosetti nel roster che prenderà parte al campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2026/2027.

Il play-guardia classe 1999 proseguirà quindi il proprio percorso con la maglia gialloblù, dopo una stagione nella quale ha saputo offrire un contributo importante alla squadra grazie alle proprie qualità tecniche, alla capacità di creare gioco e alla pericolosità offensiva.

Nel corso dell’annata 2025/2026, Ambrosetti ha fatto registrare 8,6 punti, 2 rimbalzi e 1,8 assist di media, confermandosi un elemento affidabile e prezioso nelle rotazioni dei Bees.

La sua permanenza garantisce alla formazione fiorenzuolana continuità, dinamismo e duttilità nel reparto degli esterni, oltre a un giocatore capace di ricoprire più ruoli e di assumersi responsabilità nei momenti importanti delle partite.

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