Ciclismo su Pista – Matilde Rossignoli (VO2 Team Pink) firma una rimonta di bronzo agli Europei

Quarta medaglia in quattro giorni per la Bft Burzoni VO2 Team Pink agli Europei Juniores e Under 23 su pista a Cottbus (Germania), con la società piacentina che – dopo tre ori – applaude un bronzo significativo di una “panterina” in maglia azzurra, Matilde Rossignoli, autrice di una grande rimonta nell’Omnium Donne Juniores, passando dall’undicesimo posto alla terza posizione.

La veronese classe 2008 (già medaglia d’oro nell’Inseguimento a squadre, uno dei tre titoli celebrati dalla squadra piacentina oltre al bis di Agata Campana nello Scratch e nell’Eliminazione) ha coronato una prestazione tutta in crescendo nella specialità “contenitore”, con la classifica finale frutto di quattro prove e della somma dei punteggi.

Quando una medaglia sembrava molto difficile, la Rossignoli ha tirato fuori gli artigli, ribaltando la situazione. Il suo Omnium era partito con l’ottavo posto nella prova Scratch, replicato in avvio di pomeriggio nell’Eliminazione (terza gara), mentre prima di pranzo era arrivata la quattordicesima posizione nella Tempo Race.

Partita undicesima alla vigilia della Corsa a punti finale e decisiva, Matilde è andata all’attacco, guadagnando un giro (che vale 20 punti), incrementando il bottino con tre “pieni” da 5 (secondo, terzo e quarto sprint) oltre ai due mattoncini finali. Totale, quota 103 precedendo di due lunghezze la belga Anna Meeusen, terza alla vigilia dell’ultima prova e grande beffata nel finale scoppiettante.

La portacolori azzurra della Bft Burzoni VO2 Team Pink, inoltre, è arrivata a un solo punto dall’argento, difeso in extremis dall’irlandese Emer Heverin, mai a punti nell’ultima prova. Il successo, invece, è andato alla russa Angelina Novolodskaya, “regina” con 122 punti.

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