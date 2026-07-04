Serie B – L’Assigeco cala un altro colpo: ufficiale l’arrivo di Enrico Vettori

UCC Assigeco Piacenza è lieta di comunicare di aver sottoscritto un accordo annuale con l’atleta Enrico Vettori, nell’ultima stagione a Faenza.

Classe 2004 e originario di Treviso, Enrico Vettori è una guardia/ala di 192cm per 84kg. Figlio d’arte, con papà Francesco ex giocatore con una lunga militanza a Oderzo e ora allenatore, cresciuto cestisticamente tra Benetton Treviso e in seguito Treviso Basket, oltre a mettersi in mostra nei campionati di Eccellenza, a partire dalla stagione 2020/2021 è aggregato anche alla prima squadra, con cui nell’annata seguente trova l’esordio in Serie A e i primi punti in Basketball Champions League. Nel 2023/2024 vive la prima esperienza in Serie B con la Rucker San Vendemiano alla quale segue l’avventura di Chieti, dove trova minuti importanti affermandosi con 10.6 punti di media a gara tra i giovani più interessanti dell’intera categoria.

Il fallimento della società abruzzese lo porta nel febbraio 2025 a trasferirsi a Jesi, proseguendo il suo percorso di crescita agli ordini di coach Ghizzinardi. Nell’ultima stagione sportiva ha invece vestito la maglia di Faenza, consacrandosi tra i protagonisti indiscussi del campionato con 16.9 punti, 4.8 rimbalzi e 1.3 assist ad allacciata di scarpe, trovando la doppia cifra per punti segnati in 36 delle 40 partite disputate con un massimo di 33 punti nella vittoria esterna sul campo di Ferrara. Cifre che gli sono valse il terzo posto nella classifica dei migliori realizzatori del Girone B. Una crescita evidente anche agli occhi di coach Luca Banchi che, come nel caso di Vanin e Fragonara, lo scorso mese di gennaio ha scelto di convocarlo per un mini-raduno della nazionale Under 22.

Giocatore completo e in costante crescita, Vettori abbina talento offensivo, capacità di costruirsi soluzioni dal palleggio, una spiccata personalità in campo e grandi doti di leadership. In questa annata tornerà a lavorare con coach Ghizzinardi dopo l’esperienza a Jesi con un ruolo centrale all’interno del progetto Assigeco.

Enrico Vettori

“Sono felicissimo di entrare a far parte dell’Assigeco Piacenza, una società di grande tradizione. Per me è motivo d’orgoglio e rappresenta la conferma che il lavoro svolto quotidianamente sta dando i suoi frutti. Ritrovare coach Ghizzinardi, con cui mi sono trovato molto bene in passato, ha reso la scelta ancora più semplice. Arrivo con grandi stimoli e con la volontà di fare tutto ciò che sarà necessario per aiutare la squadra e il club a disputare un campionato di alto livello”.

Marcello Ghizzinardi, Capo Allenatore

“Ho avuto il piacere di allenare Enrico a Jesi e conosco bene il suo percorso di crescita. In ogni stagione ha saputo compiere salti di qualità notevoli, fino a consacrarsi come uno dei migliori realizzatori della categoria nell’ultima annata a Faenza. È un giocatore con grande talento offensivo, capace di costruirsi soluzioni in tanti modi diversi, e con una naturale intelligenza tattica che gli permette di leggere bene le situazioni di gioco”.

Alessandro Pagani, Direttore Sportivo

“Con l’uscita di Calbini eravamo alla ricerca di un profilo di assoluto valore per la categoria e siamo molto soddisfatti di essere riusciti a firmare Enrico, un giocatore richiesto da diversi club e reduce da una stagione di altissimo livello sia dal punto di vista individuale che di squadra. Ci aspettiamo molto da lui, sarà uno dei punti di riferimento del gruppo. Come nel caso di Fragonara, eravamo alla ricerca di un giocatore giovane, che non significa inesperto, con ambizione e voglia di continuare a migliorarsi. Insieme al presidente Curioni, a Simone Lottici e a coach Ghizzinardi abbiamo individuato in lui il profilo perfetto per la tipologia di squadra che stiamo costruendo”.

Squadra al completo

Con questo annuncio va ufficialmente a delinearsi il gruppo dei nove senior che inizieranno la nuova stagione nelle fila biancorossoblu. La scelta della società è stata quella di costruire un roster composto da giocatori italiani di assoluto valore per il campionato di Serie B Nazionale, senza ricorrere, per il momento, all’ingaggio di un atleta comunitario. Il club ripone grande fiducia in un gruppo giovane, ambizioso e desideroso di dimostrare il proprio valore. L’organico verrà completato con l’inserimento di un giovane prospetto del panorama cestistico nazionale, ultimo tassello del roster a disposizione di coach Ghizzinardi.

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