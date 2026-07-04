Estate in Alta Val Trebbia, torna il mezzo di soccorso sanitario infermieristico itinerante del 118

A partire da questo week end, nei mesi di luglio e agosto, quando l’Alta Val Trebbia accoglie un numero molto maggiore di residenti temporanei, turisti ed escursionisti, il sistema di emergenza territoriale 118 rafforza la propria presenza con il progetto Bobbio India Dinamica, giunto quest’anno alla terza edizione.

L’iniziativa nasce con un obiettivo semplice: ridurre ulteriormente i tempi di intervento e garantire una risposta con professionisti esperti alle emergenze sanitarie nei periodi di maggiore affluenza.

Il progetto prevede l’impiego di un mezzo di soccorso avanzato con equipaggio composto da infermiere e autista soccorritore che, anziché rimanere in una postazione fissa, si sposta lungo l’Alta Val Trebbia seguendo un piano definito sulla base di una complessa analisi degli interventi registrati negli anni precedenti. In questo modo il mezzo presidia, nelle diverse fasce della giornata, le zone dove pare maggiormente probabile che si verifichino richieste di soccorso.

Il servizio interesserà i comuni di Bobbio, Coli, Corte Brugnatella, Cerignale, Zerba, Travo e Ottone. La partenza avviene da Bobbio e, nei sabati, nelle domeniche e nei giorni festivi, dalle 8 alle 20, il mezzo sarà operativo lungo la Strada Statale 45, principale asse viario della vallata.

Il modello è stato sperimentato con risultati positivi nelle precedenti estati. L’analisi degli interventi ha infatti evidenziato come il posizionamento dinamico del mezzo abbia consentito, nella maggior parte dei casi, di trovarsi già nelle vicinanze dell’emergenza al momento della chiamata, contribuendo a ridurre i tempi di arrivo dei soccorsi.

Il progetto rappresenta un ulteriore investimento dell’Azienda Usl di Piacenza per garantire un sistema di emergenza sempre più vicino al territorio, capace di adattarsi alle caratteristiche della vallata e ai flussi estivi di persone, ottimizzando l’impiego delle risorse disponibilii.

«Durante l’estate la popolazione dell’Alta Val Trebbia aumenta sensibilmente e cambiano anche le esigenze di soccorso. Grazie all’esperienza maturata negli anni precedenti – evidenziano Enrica Rossi, direttore Emergenza urgenza 118 e la dirigente delle professioni sanitarie Roberta Barbieri – possiamo programmare gli spostamenti del mezzo nelle aree dove statisticamente è più probabile ricevere richieste di intervento, avvicinando il soccorso ai cittadini e riducendo ulteriormente i tempi di risposta».

«La sicurezza – aggiunge Roberto Pasquali, presidente dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta e sindaco di Bobbio – è uno degli elementi che qualificano un territorio anche dal punto di vista dell’accoglienza. Un servizio come Bobbio India Dinamica rappresenta una risposta concreta alle esigenze di una vallata che durante l’estate vede aumentare in modo significativo le presenze. È un esempio di collaborazione efficace tra istituzioni a beneficio di residenti e visitatori».

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