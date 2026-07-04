Ciclismo su Pista – La campionessa olimpica Chiara Consonni iscritta a Fiorenzuola

L’oro olimpico di Parigi 2024 della Madison Chiara Consonni è tra le atlete iscritte alla 29ª edizione dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose bianche, in programma dal 20 al 25 luglio al Velodromo “Attilio Pavesi”. L’atleta bergamasca, due estati fa, conquistò in Francia l’oro a cinque cerchi in coppia con Vittoria Guazzini in una gara dalle mille emozioni.
Chiara Consonni conosce molto bene la pista fiorenzuolana, dove ha gareggiato in numerose occasioni ottenendo risultati di prestigio. Nel 2020 conquistò due titoli europei Under 23, vincendo l’Inseguimento a squadre e l’Eliminazione, mentre l’anno scorso si impose nella Madison dei Gran Premi Internazionali insieme a Martina Fidanza.
Un nome che impreziosisce ulteriormente un elenco iscritti già ricco di campioni e campionesse di livello mondiale.