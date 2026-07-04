Rugby – Daniele Galuzzi convocato in Nazionale Under 18 per il primo raduno stagionale

Inizia nel migliore dei modi la stagione 2026/2027 di Rugby Lyons, che questa settimana ha ricevuto la notizia della convocazione in Nazionale Under 18 del giovane talento bianconero Daniele Galuzzi.

Il giovane Leone prenderà parte al primo raduno stagionale della Selezione Azzurra, che si terrà a Parma dal 13 al 16 luglio agli ordini dello staff tecnico guidato dal CT Alessandro Castagna e che coinvolgerà 35 atleti.

Classe 2009, Galuzzi ha affrontato nella passata stagione la prima annata nella categoria Under 18, imponendosi subito come grande protagonista della squadra bianconera allenata da Daniele Mozzani, Eugenio Alfonsi e Marco Molina. Con i propri compagni ha raggiunto l’obiettivo della prima storica qualificazione al Campionato Nazionale di categoria, affrontando così sfide importanti che hanno messo ancor più in risalto le doti e lo spirito del nostro Leone. Daniele può giocare seconda e terza linea, è dotato di un fisico già strutturato, nonostante la giovane età, che, unito alla comprensione del gioco, alla costante voglia di crescere e alla sua determinazione lo rende un elemento di assoluto valore per il presente e il futuro della squadra bianconera.

Ora inizia una nuova avventura per Daniele, a cui auguriamo il meglio per questa grande opportunità in cui siamo sicuri troverà il modo di farsi valere e apprezzare. Galuzzi segue così altri giovani Leoni convocati nelle selezioni giovanili azzurre negli ultimi anni, come Sebastiano Bolzoni, Christopher Baas e Filippo Isola, tutti arrivati a vestire la maglia della prima squadra da teenager. Questa convocazione in Azzurro è motivo di grande soddisfazione per tutta la famiglia Lyons e per i tecnici che hanno lavorato coi nostri ragazzi per farli crescere e raggiungere il pieno sviluppo: i Lyons si confermano così un vivaio florido per i giovani piacentini che sognano di crescere nei valori del nostro sport.

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