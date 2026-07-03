Ciclismo su Pista – Bft Burzoni VO2 Team Pink, tris di convocazioni azzurre per gli Europei Juniores e Under 23 in Germania

Tris di convocazioni in azzurro per la Bft Burzoni VO2 Team Pink in vista dei Campionati Europei Juniores e Under 23 su pista in programma a Cottbus (Germania) dal 7 al 12 luglio. La formazione piacentina alimenterà la spedizione azzurra (ben 42 tra atleti e atlete) sulla pista tedesca con tre presenze nella categoria Donne Juniores. A difendere i colori dell’Italia saranno tre “panterine” classe 2008: la trentina Agata Campana, la veronese Matilde Rossignoli e la modenese Alessia Orsi.

Il trio farà parte della rosa di ragazze Donne Juniores che verranno impiegate nelle varie specialità in base alle decisione dei tecnici azzurri. Accanto a loro, in categoria ci saranno Maria Acuti, Elisa Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli), Linda Rapporti, Azzurra Ballan (Breganze Millenium), Anna Bonassi (Brescia Fiorenzo Magni Flandres Love), Maya Ferrante, Rebecca Fiscarelli (Conscio Pedale del Sile), Sara Peruta e Martina De Vecchi, entrambe della Petrucci Gauss Cycling Team.

Il programma delle Donne Juniores si aprirà martedì 7 con le qualificazioni dell’Inseguimento a squadre e con la finale dello Scratch, mentre mercoledì 8 si assegneranno i titoli dell’Inseguimento a squadre e del Team Sprint. Il terzo giorno, giovedì 9 luglio, si aprirà con le qualifiche della Velocità (Sprint) e dell’Inseguimento individuale, quest’ultima specialità che si completerà con l’assegnazione del titolo nella sessione pomeridiana insieme all’Eliminazione a chiusura di serata.

Venerdì 10 luglio spazio alle finali della Velocità (Sprint) e alle quattro prove che decideranno l’Omnium femminile Donne Juniores. Nel penultimo giorno di gara, sabato 11 luglio, verranno assegnati i titoli di Corsa a punti e Keirin di categoria, mentre domenica 12 luglio conclusione con Chilometro Time Trial e Madison.

Nel frattempo, domenica la Bft Burzoni VO2 Team Pink sarà di scena a Massa Finalese (Modena) nella gara su strada per Donne Juniores. “Ci aspetta – le parole di Vittorio Affaticati, ds della squadra insieme a Krizia Corradetti – un circuito pianeggiante di 9 chilometri e 600 metri da ripetere 9 volte. Saremo al via solo con quattro atlete ma cercheremo di onorare al meglio la gara”.

A difendere i colori piacentini saranno Giulia Costa Staricco, Irene Ferrari, Anna Longo Borghini e Alessia Orsi, modenese di scena dunque sulle strade di casa dove nell’edizione 2025 festeggiò la doppietta: vittoria e maglia di campionessa regionale.

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