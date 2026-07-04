Taglio del nastro per il nuovo Piazzale Darwin a Fiorenzuola: “Sport, partecipazione e comunità nel cuore del quartiere”

Una piazza gremita, l’energia del DKB – Darwin Knew Basketball e il coinvolgimento di associazioni, giovani, famiglie e residenti hanno fatto da cornice all’inaugurazione dei lavori di riqualificazione di Piazzale Darwin, restituito alla città con una veste rinnovata nella serata di giovedì 2 luglio.

L’intervento, promosso dall’Amministrazione comunale di Fiorenzuola d’Arda guidata dal Sindaco Romeo Gandolfi, ha riguardato uno degli spazi pubblici più riconoscibili del quartiere Prati Rosili, luogo da sempre legato alla socialità, allo sport e alla vita comunitaria.

La coincidenza con l’apertura della nuova edizione del Darwin Knew Basketball ha reso ancora più evidente la vocazione del piazzale: non una semplice area urbana, ma uno spazio chiamato a vivere attraverso l’aggregazione, la partecipazione e l’incontro tra generazioni.

L’intervento, del valore complessivo di 260mila euro, ha previsto una serie di azioni di riqualificazione infrastrutturale e funzionale, tra cui il miglioramento dell’illuminazione, la valorizzazione del palco open air, il riordino del campo da gioco, l’attenzione agli spazi per i bambini e una migliore connessione tra le diverse zone dell’area. Tra gli elementi più significativi anche il superamento del vecchio muretto, storico punto di ritrovo per generazioni di fiorenzuolani, oggi sostituito da una configurazione più aperta e fruibile.

Nel suo intervento, unico momento istituzionale ufficiale della serata, il Sindaco Romeo Gandolfi ha sottolineato il significato dell’opera: “Oggi non inauguriamo soltanto un intervento su un’area pubblica, ma restituiamo alla città un luogo vissuto, riconosciuto e profondamente legato alla vita del quartiere. Piazzale Darwin è uno spazio che appartiene a tanti fiorenzuolani: alle famiglie, ai giovani, agli sportivi, alle associazioni e ai residenti. Proprio per questo meritava un’attenzione concreta”.

“È il risultato di un percorso partecipato – ha proseguito Gandolfi – portato avanti insieme all’Amministrazione, all’Oratorio San Fiorenzo, ai rappresentanti del DKB, ai ragazzi, ai bambini, agli adulti e a tutti coloro che frequentano quest’area. Abbiamo cercato di modificare e migliorare il piazzale partendo dalle esigenze reali di chi lo vive. Salutiamo con un pizzico di nostalgia il vecchio muretto, che per tanti è stato luogo di incontro, chiacchiere e ricordi, ma siamo convinti che le migliorie introdotte sapranno ripagare questa nostalgia e restituire alla città uno spazio più ampio, ordinato e funzionale”.

Il Sindaco ha quindi collocato l’intervento all’interno di una più ampia visione amministrativa: “Prendersi cura della città significa occuparsi del centro, ma anche dei quartieri, delle aree verdi, degli spazi sportivi, dei parchi e dei luoghi di aggregazione. Sono interventi che incidono concretamente sulla qualità della vita quotidiana delle persone e che contribuiscono a rendere Fiorenzuola più viva, più ordinata e più accogliente”.

A rimarcare il valore sportivo e associativo dell’intervento è stato l’Assessore allo Sport e alle Associazioni Massimiliano Morganti: “Piazzale Darwin rappresenta l’unione di valori fondamentali per la nostra comunità: sport, volontariato e partecipazione. Restituire questo spazio alla città in una veste rinnovata significa offrire nuove opportunità di incontro, di socialità e di vita di quartiere. Il DKB dimostra in modo concreto quanto lo sport possa essere anche strumento di aggregazione, presidio positivo del territorio e occasione di crescita per i giovani”.

Sulla natura progettuale dell’intervento è intervenuta anche l’architetto Paola Maini, progettista e direttrice dei lavori: “La riqualificazione di Piazzale Darwin è nata con l’obiettivo di rendere l’area più aperta, leggibile e funzionale, senza snaturarne l’identità. Il lavoro ha riguardato la qualità degli spazi, la sicurezza, l’illuminazione, le connessioni interne e la possibilità di utilizzare il piazzale in modo più flessibile. È stato un intervento pensato non solo per sistemare un luogo, ma per accompagnarne una nuova fase di vita”.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla dimensione educativa e sociale del progetto. Federico Franchi, in rappresentanza del Presidente dell’Oratorio San Fiorenzo Fabio Umili, ha ricordato il percorso avviato negli anni insieme a don Alessandro Mazzoni: “Questo spazio ha una forte valenza educativa, perché si trova in un contesto attraversato ogni giorno da bambini, ragazzi e famiglie. La vicinanza con il polo scolastico Mattei e con l’Oratorio San Fiorenzo rende Piazzale Darwin un presidio naturale di socialità positiva. L’inaugurazione di oggi conferma il valore di una collaborazione che guarda ai giovani e alla comunità”.

A nome degli organizzatori del DKB è intervenuto Andrea Fanzini, Presidente del Darwin Knew Basketball: “Per noi Piazzale Darwin non è soltanto il luogo in cui si svolge un torneo, ma la casa di un evento che negli anni è cresciuto insieme alla città. Ogni edizione porta qui sempre più giocatori, appassionati e persone, tra basket 3×3, musica, spettacolo e momenti di festa. Vedere il piazzale rinnovato e pieno di gente è il segno più bello di ciò che il DKB vuole essere: sport, energia e comunità”.

L’inaugurazione si è conclusa con il taglio del nastro e con la benedizione impartita dal parroco della Collegiata, Don Giuseppe Illica, prima di lasciare spazio alla serata del Darwin Knew Basketball.

“Questo è il senso del nostro lavoro – ha concluso il Sindaco Gandolfi –: trasformare luoghi attesi da anni in spazi vivi, sicuri e attrattivi. Piazzale Darwin torna oggi alla città con una veste nuova, ma con la stessa anima di sempre: quella di un luogo pensato per stare insieme”.

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