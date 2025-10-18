Ciclismo – Il 2025 da favola della Bft Burzoni VO2 Team Pink si chiude con un sesto posto

Si chiude con il sesto posto al campionato italiano Cronosquadre a San Biagio di Callalta (Treviso) l’esaltante stagione 2025 della formazione Bft Burzoni VO2 Team Pink, società piacentina grande protagonista in questi mesi nella categoria Donne Juniores. Nell’epilogo tricolore, in sella le gemelle Alessia e Martina Orsi, Matilde Rossignoli (tutte classe 2008) e Camilla Bezzone (2007).
Risultati
Cronosquadre Donne Juniores
1° Team Biesse Carrera Zambelli 14 chilometri e 700 metri in 19 minuti 32 secondi
2° Breganze Millenium A a 9 secondi 56
3° Conscio Pedale del Sile a 10 secondi 99
4° Team Di Federico a 19 secondi 05
5° Team Wilier Breganze a 32 secondi 09
6° Bft Burzoni VO2 Team Pink (Camilla Bezzone, Matilde Rossignoli, Alessia Orsi, Martina Orsi) a 33 secondi 87
7° Breganze Millenium B a 1 minuto 12 secondi 08.