Podio sfiorato in pista per il Cadeo Carpaneto, protagonista nel mercoledì in pista a Dalmine (Bergamo) per il trofeo Panza Ossitaglio. Nel Keirin Allieve, infatti, quarto posto per la varesotta Martina Barbiero.

Keirin Allieve

1° Camilla Bezzone (Cicli Fiorin)

2° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service)

3° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

4° Martina Barbiero (Cadeo Carpaneto)

5° Emma Viscardi (Valcar-Travel & Service)

6° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink).