Ciclismo – Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) argento ai Mondiali su strada di Montreal (Canada)

In lotta per un sogno fino agli ultimissimi metri, arrivando a giocarsi la medaglia d’oro in una volata ristretta di altissima qualità. Una corsa di cuore, testa e gambe, sempre nel vivo di una gara che non lasciava tregua e dove ha saputo essere sempre protagonista, interpretando al meglio il complesso copione di gara.

Matilde Rossignoli è uno splendido argento iridato, con la “panterina” veronese classe 2008 della Bft Burzoni VO2 Team Pink seconda stasera (ora italiana) nella prova Donne Juniores ai Mondiali di Montreal (Canada) corsi in maglia azzurra. Dopo l’ottavo posto a cronometro, Matilde (quest’anno vincitrice nella gara internazionale di Cittiglio a inizio stagione) si è confermata tra le migliori al mondo della propria categoria, arrivando a un soffio dal coronare il grande sogno. Appena tagliato il traguardo, qualche lacrima per l’oro sfiorato, ma con il passare del tempo – c’è da starne certi – l’argento – meritatissimo -brillerà come merita.

Meglio di lei, solamente la spagnola Alejandra Neira, capace di resistere al forcing finale della veneta, mentre la svizzera Anja Grossman ha chiuso il podio con il suo terzo posto in un arrivo che ha visto cinque ragazze giocarsi il colpo grosso.

Per la Rossignoli, si tratta della terza medaglia iridata del 2026 dopo il bis su pista a Heusden-Zolder con l’oro nella Madison insieme alla compagna di squadra della Bft Burzoni VO2 Team Pink Agata Campana e il bronzo nell’Inseguimento a squadre.

Ordine d’arrivo Mondiali Montreal Donne Juniores

1° Alejandra Neira (Spagna) 80,4 chilometri in 2 ore 21 minuti

2° Matilde Rossignoli (Italia) s.t.

3° Anja Grossman (Svizzera)

4° Maria Okrucinska (Polonia) a 4 secondi

5° Mirthe Mons (Olanda) a 5 secondi

6° Edda Bieberle (Germania) a 42 secondi

7° Thais Poirier (Francia)

8° Justine Baud (Francia)

9° Amandine Jakob (Germania)

10° Scout Wellmeier (Stati Uniti) s.t.