Convegno ecclesiale d’inizio anno della Diocesi di Piacenza-Bobbio il 2 e 3 ottobre

Venerdì 2 e sabato 3 ottobre, nella Basilica di San Francesco a Piacenza, il Convegno ecclesiale d’inizio anno della Diocesi di Piacenza-Bobbio apre un cammino triennale dedicato agli adulti e alla fede, sotto il titolo «Venne da Gesù di notte», ispirato alla figura evangelica di Nicodemo.

Venerdì alle 18 la relazione del catecheta fr. Enzo Biemmi; alle 20.45 il Convegno si apre alla città con lo spettacolo teatrale «… Ed io avrò cura di te», sulla tutela dei minori, con Arianna Ciampoli e Antonio Maggio, aperto a tutta la cittadinanza.

Sabato mattina l’intervento del vescovo Adriano Cevolotto e la presentazione della proposta pastorale. Il Convegno si chiude il 3 ottobre, a ottocento anni esatti dalla morte di san Francesco d’Assisi.

Il Convegno è aperto a tutti gli interessati, con ingresso libero.

Convegno ecclesiale d’inizio anno della Diocesi di Piacenza il 2 e 3 ottobre

Venerdì 2 ottobre si apre alle 17.30 con l’accoglienza e la preghiera. Alle 18.00 la relazione «L’età adulta tra sfide, fragilità e speranza» di fr. Enzo Biemmi, dei Fratelli della Sacra Famiglia, catecheta di fama internazionale e già presidente dell’Équipe europea dei catecheti, noto in Italia per la riflessione sul “secondo annuncio”. Dopo il buffet, alle 20.45, lo spettacolo teatrale «… Ed io avrò cura di te. Custodire i piccoli, responsabilità di tutti», di Paolo Logli, con Arianna Ciampoli e Antonio Maggio, prodotto da Palco Reale per il Servizio Nazionale per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili della CEI.

Sabato 3 ottobre, dopo la preghiera delle 9.30, alle 9.45 il vescovo mons. Adriano Cevolotto terrà la relazione «Venne da Gesù di notte. Adulti e fede: chi già cammina e chi viene di notte». Alle 11.30 don Paolo Cignatta, vicario episcopale per il coordinamento degli uffici e servizi pastorali, presenterà la proposta pastorale dell’anno e il cammino del prossimo triennio.

Un convegno aperto a tutti

L’invito è rivolto a sacerdoti, diaconi, consigli pastorali, associazioni, movimenti e operatori pastorali, con la richiesta alle comunità di partecipare non solo con i responsabili ma con un piccolo gruppo di laici. «Il triennio non intende aggiungere cose da fare a comunità già affaticate – si legge nella lettera d’invito firmata da don Paolo Cignatta e dal vicario generale don Giuseppe Basini –. Intende cambiare uno sguardo: imparare a riconoscere, in ogni adulto che incontriamo, un Nicodemo che cerca».

Il Convegno è aperto a chiunque sia interessato al tema. In modo particolare, con lo spettacolo della serata di venerdì il Convegno si apre alla città: alle 20.45 «… Ed io avrò cura di te» è offerto a tutta la cittadinanza come occasione per riflettere insieme sulla tutela dei più piccoli e dei più fragili, una responsabilità che riguarda ciascuno, credenti e non credenti. L’ingresso è libero.

IL PROGRAMMA IN SINTESI

Venerdì 2 ottobre 2026ore 17.30 Accoglienza e preghiera inizialeore 18.00 «L’età adulta tra sfide, fragilità e speranza» — relazione di fr. Enzo BiemmiBuffetore 20.45 «… Ed io avrò cura di te. Custodire i piccoli, responsabilità di tutti» — spettacolo teatrale di Paolo Logli, con Arianna Ciampoli e Antonio Maggio. Aperto a tutta la città Sabato 3 ottobre 2026ore 9.30 Preghiera di inizioore 9.45 «Venne da Gesù di notte. Adulti e fede: chi già cammina e chi viene di notte» — relazione di mons. Adriano Cevolotto, vescovo di Piacenza-Bobbioore 11.30 La proposta pastorale dell’anno e il cammino del prossimo triennio — don Paolo Cignatta