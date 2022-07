Ciclismo – Michela Zucca (VO2 Team Pink) firma la “prima” da Esordiente in Toscana

Si chiude con un brindisi il week end di gare del VO2 Team Pink e del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, inaugurato ieri dal diciassettesimo posto di Valentina Zanzi al campionato italiano Donne Juniores su strada a Cherasco (Cuneo).

Oggi le “panterine” hanno graffiato a Comeana di Carmignano (Prato), dominando la scena nelle gare giovanili femminili. Nelle Donne Esordienti, il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink ha festeggiato l’impresa di Michela Zucca: la pavese di Magherno classe 2008 ha conquistato la sua prima vittoria in categoria coronando una bella fuga solitaria e arrivando da “regina” sulla finish line. Alle sue spalle, la romagnola Margot Buldrini (Bicifestival) – a un minuto 40 secondi – mentre terza è arrivata la “panterina” reggiana Serena Zannoni. A completare la festa di squadra, la conterranea compagna di squadra Sara Veneri, ottava.

Il sodalizio del presidente Massimo Arnesano è salito sul podio anche nella gara Allieve, vinta da Eleonora La Bella (Il Pirata Sama Ricambi-Vangi): terzo posto per la reggiana Linda Ferrari, giunta alle spalle di Beatrice Temperoni, mentre quinta è arrivata la ligure Irma Siri.

Donne Esordienti Comeana

1° Michela Zucca (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) 34 chilometri 500 metri in 1 ora 1 minuto 46 secondi, media 33,513 chilometri orari

2° Margot Buldrini (Bicifestival) a 1 minuto 40 secondi

3° Serena Zannoni (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) a 1 minuto 44 secondi

4° Jolanda Sambi (Calderara Stm Riduttori) a 2 minuti 16 secondi

5° Eva Zandri (Bicifestival Recanati)

6° Sara Riccio (Calderara Stm Riduttori)

7° Emma Scalorbi (Calderara Stm Riduttori)

8° Sara Veneri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

9° Asia Vanuzzo (Bicifestival)

10° Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin)

Allieve Comeana

1° Eleonora La Bella (Il Pirata Sama Ricambi-Vangi) 55 chilometri e 500 metri in 1 ora 38 minuti 25 secondi, media 33,836 chilometri orari

2° Beatrice Temperoni (Ciclistica Bordighera)

3° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

4° Angelica Coluccini (Racing Team Fanelli)

5° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

6° Elena De Laurentiis (Guarenna)

7° Sara Tarallo (Il Pirata Sama Ricambi-Vangi)

8° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto)

9° Alice Testone (Team Go Fast),

10° Concetta Bonelli (Il Pirata Sama Ricambi-Vangi)

Valentina Zanzi in mostra

In terra cuneese, diciassettesima piazza per la faentina Valentina Zanzi, in evidenza nella prima parte di gara con un tentativo di fuga insieme ad Alice Brugnera (Breganze Millenium). La manifestazione tricolore ha incoronato per il secondo anno successivo in categoria la marchigiana Eleonora Ciabocco (Team Di Federico), al suo terzo titolo italiano dopo quello 2018 nelle Esordienti secondo anno a Comano Terme, il quinto contando anche le due maglie del ciclocross. Completano il podio la cremonese Federica Venturelli (Gauss Fiorin), seconda, e la veneta Gaia Segato (Breganze Millenium), terza.