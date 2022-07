Ciclismo – VO2 Team Pink, dodici “panterine” pronte per i Tricolori su strada a Boario

Dodici “panterine”, due gare e un sogno tricolore. Domani sarà tempo di Campionato italiano su strada per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, di scena a Boario Terme (Brescia). Il sodalizio piacentino del presidente Massimo Arnesano, infatti, sarà rappresentato da un nutrito numero di atlete, in gara con la maglia della regione Emilia Romagna.

Nelle Esordienti secondo anno, saliranno in sella le reggiane Sara Veneri, Giulia Casubolo e Serena Zannoni, la parmense Asia Baistrocchi e le gemelle pavesi Michela e Paola Zucca.

Altrettante atlete, invece, in gara nella corsa Allieve. Pedaleranno verso il traguardo camuno la piacentina Arianna Giordani, la ligure Irma Siri, le reggiane Giorgia Tagliavini e Linda Ferrari e le parmensi Marta Festa ed Emma Del Bono.

Il programma tricolore di domani si aprirà alle 9 con la corsa per Donne Esordienti primo anno (via alle 9) con 39 chilometri da percorrere. Alle 11,30, invece, scatterà la gara delle Donne Esordienti secondo anno, chiamate a pedalare per 53 chilometri. Infine, alle 14,30 toccherà alle Allieve, che termineranno la propria fatica sulla finish line di Corso Italia dopo 74 chilometri e 800 metri.

I numeri dei Campionati italiani giovanili su strada di Boario parlano di 725 iscritti (388 maschi e 337 femmine). Con 160 Allieve, 84 Donne Esordienti primo anno e 93 Donne Esordienti secondo anno. In campo maschile, 148 iscritti negli Allievi, 118 negli Esordienti primo anno e 122 nei secondi anni.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming su TeleBoario e su BiciTv. Domani le dirette partiranno alle 8,40 per le Esordienti primo anno, alle 11,10 per le Esordienti secondo anno e alle 14,10 per le Allieve, mentre alle 18 sarà trasmessa in diretta la sfilata dei comitati regionali.