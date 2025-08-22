Ciclismo – VO2 Team Pink si gode un quartetto azzurro d’argento ai Mondiali Juniores su pista ad Apeldoorn

La bellezza dello sport sta anche in un fatto: non sempre il risultato dice tutto. La testimonianza arriva oggi dalla seconda giornata ai Mondiali Juniores su pista ad Apeldoorn (Olanda), dove la Bft Burzoni VO2 Team Pink continua ad applaudire le imprese delle “panterine”, ben cinque in maglia azzurra nella spedizione italiana sulle dodici convocate.

Dopo l’oro e la conseguente maglia iridata conquistati mercoledì da Agata Campana nel Team Sprint, le “panterine” si sono ripetute oggi (giovedì) chiudendo l’Inseguimento a squadre al secondo posto.

Troppo forte la Gran Bretagna, grande favorita e sempre in testa come cronometro fin dalle qualificazioni passando per il First Round. Nella finale, addirittura il nuovo record del mondo con il tempo di 4’20” 263 (55,329 chilometri orari di media), mentre l’Italia si è fermata sul 4’28″493.

Un argento d’orgoglio

Un argento che però riempie d’orgoglio la Bft Burzoni VO2 Team Pink del presidente Gian Luca Andrina, che nella finale ha potuto ammirare con fierezza un quartetto azzurro tutto “societario”: a fianco di Matilde Rossignoli, Elisa Bianchi e Linda Sanarini (impegnate nelle due uscite precedenti), è stata schierata anche Alessia Orsi, che ha preso il posto di Erja Giulia Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli).

Il cammino delle azzurre era iniziato mercoledì con le qualificazioni, dove l’Italia aveva fatto registrare il secondo tempo. Nel tardo pomeriggio di oggi, un primo turno sulla carta delicato contro l’Australia (terzo tempo nelle qualificazioni), ma superato con decisione dalle azzurre, poi seconde in un podio completato dalla Germania.

Nel frattempo, queste le parole da neo-campionessa del mondo di Agata Campana, trentina, classe 2008 e nuovamente d’oro nel Team Sprint dopo il titolo europeo di luglio ad Anadia (Portogallo).

“Sono molto felice – le sue parole – di questa maglia e orgogliosa di tutto il team e delle mie compagne. C’è un po’ di rammarico per lo Scratch (ottavo posto, ndc), ma ho tanto da imparare, un’esperienza da portare a casa e spero sia solo un passo per il mio futuro”.

