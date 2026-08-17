Ferragosto, controlli intensificati dai carabinieri: due giovani denunciati a Rivergaro, droga recuperata a Calendasco

In occasione della festività di Ferragosto, i Carabinieri della Stazione di Rivergaro hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati, con particolare attenzione alla SS 45.

I controlli

Nel corso dei vari controlli effettuati nella giornata del 15 agosto 2026, in località Ancarano, i militari hanno fermato una Jeep con tre giovani italiani a bordo.

Già durante dalle prime fasi del controllo, i Carabinieri hanno percepito provenire dall’abitacolo un forte odore di sostanza stupefacente.

Gli accertamenti e le successive perquisizioni personali hanno consentito di rinvenire complessivamente 14 grammi di hashish, già suddivisi in dosi e custoditi in contenitori di plastica trasparente, oltre a due coltelli, uno della lunghezza di 10 centimetri e uno a serramanico della lunghezza complessiva di 8 centimetri.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Le persone finite nei guai

Al termine degli accertamenti, due dei tre giovani, un 19enne residente nel Milanese, incensurato, e un 18enne residente in provincia di Cremona, operaio e già noto alle forze dell’ordine, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi od oggetti atti all’offesa.

Anche i Carabinieri di San Nicolò a Trebbia hanno rivolto la propria attenzione a una zona già monitorata per fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare a Calendasco (PC) in Località Vaghinarda.

Nel corso di un servizio di pattuglia, i militari notavano, nei campi di mais adiacenti alla strada, un soggetto che, alla vista dell’autovettura di servizio, si dava alla fuga all’interno delle coltivazioni.

I Carabinieri scendevano quindi dal veicolo e si ponevano all’inseguimento a piedi del soggetto che, durante la fuga, lanciava a terra un sacchetto contenente alcuni oggetti, riuscendo successivamente a far perdere le proprie tracce.

I militari procedevano comunque al recupero di quanto abbandonato, rinvenendo un sacchetto in cellophane contenente circa 25 grammi di cocaina, due rotoli di cellophane e un bilancino digitale di precisione, verosimilmente utilizzati per il confezionamento e la pesatura della sostanza stupefacente.

L’intervento ha consentito di sequestrare un quantitativo di cocaina e di interrompere un’attività di spaccio che interessava la zona.

Entrambe le attività si inseriscono nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dall’Arma dei Carabinieri in occasione del Ferragosto.

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