Ciclismo – Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) sfiora la top ten in azzurro agli Europei in Slovenia

Una top ten internazionale e un podio in Friuli sfiorati per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, formazione piacentina protagonista oggi su due fronti.

In maglia azzurra, Matilde Rossignoli (veronese classe 2008 e già argento iridato a Montreal di categoria) ha contribuito alla festa dell’Italia con Azzurra Ballan “regina” ed Elisa Bianchi quinta agli Europei su strada in Slovenia (prova in linea Donne Juniores). La “panterina” veneta, infatti, ha conquistato l’undicesimo posto in una prova che vedeva al via anche la compagna di squadra modenese Alessia Orsi.

In parallelo, alla gara Donne Open di San Daniele Del Friuli quarto posto nella classifica Donne Juniors per la gemella Martina Orsi.

Ordine d’arrivo Donne Open San Daniele Del Friuli

1° Giulia Giuliani (Team Mendelspeck E-Work) 106,900 chilometri in 2 ore 50 minuti e 39 secondi, media 37,586

2° Irene Laudi (Born To Win Btc City Ljubljana)

3° Chiara Reghini (Top Girls – Fassa Bortolo)

4° Gaia Segato (Vini Fantini–Bepink)

5° Valentina Basilico (Born To Win Btc City Ljubljana) a 17 secondi

6° Elisa Valtulini (Vini Fantini-Bepink)

7° Elisa De Vallier (Top Girls – Fassa Bortolo)

8° Sofia Arici (Vini Fantini-Bepink)

9° Virginia Bortoli (Top Girls – Fassa Bortolo)

10° Elena De Laurentiis (Vini Fantini-Bepink)

Classifica Donne Juniores San Daniele Del Friuli

1° Elena D’Agnese (Team Ceresetto Canturino) 106,900 chilometri in 2 ore 50 minuti e 56 secondi, media 37,523

2° Viola Invernizzi (Petrucci Gauss Cycling Team)

3° Clarissa Laghi (Breganze Millenium)

4° Martina Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

5° Ilaria Sbrissa (Breganze Millenium)

6° Rebecca D’Apollonio (Conscio Pedale del Sile)

7° Carlotta Petris (Team Ceresetto Canturino)

8° Emma Bonissi (Petrucci Gauss Cycling Team)

9° Laura Anna Benuzzi (Team Ceresetto Canturino)

10° Alessia Locatelli (Team Biesse Carrera Zambelli)

Classifica Donne Elite San Daniele Del Friuli

1° Giulia Giuliani (Team Mendelspeck E-Work) 106,900 chilometri in 2 ore 50 minuti e 39 secondi, media 37,586

2° Irene Laudi (Born To Win Btc City Ljubljana)

3° Chiara Reghini (Top Girls – Fassa Bortolo)

4° Gaia Segato (Vini Fantini–Bepink)

5° Valentina Basilico (Born To Win Btc City Ljubljana) a 17 secondi

6° Elisa Valtulini (Vini Fantini-Bepink)

7° Elisa De Vallier (Top Girls – Fassa Bortolo)

8° Sofia Arici (Vini Fantini-Bepink)

9° Virginia Bortoli (Top Girls – Fassa Bortolo)

10° Elena De Laurentiis (Vini Fantini-Bepink).